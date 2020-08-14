Шансів на перемогу у протестуючих білорусів практично немає

Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив відомий український політолог Олександр Кочетков, передає Politeka.

Він зазначив, що в Білорусі, на відміну від України, не протестують з приводу того, в якому напрямку рухатися країні – до Європи або до Росії.

"Переважній частині білоруського суспільства російський шлях представляється оптимальним. У Білорусі протестують лише проти нахабного спотворення результатів голосування", - заявив Кочетков.

Також Експерт пояснив ту жорстокість, з якою білоруські силовики пригнічують народний бунт.

"У Білорусі лютують не проти народу, а проти відщепенців, які "мутять воду". Силовики захищають звичний спосіб життя, достаток своїх сімей", - пояснив аналітик.

Тому, констатував Олександр Кочетков, шансів на перемогу у протестувальників практично немає. Питання, додав він, немає шансів і у президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Спробувавши намалювати собі 80%, Він дав зрозуміти суспільству, що у нього, швидше за все, немає і 50%, тим самим десакралізувавши і навіть делігімізувавши свою владу", – переконаний експерт.

Тому, заявляє політолог, всі козирі залишилися на руках у Кремля.

"Включаючи можливість нав'язування Союзної держави Росія-Білорусь на чолі з Путіним. А будь-який зовнішньополітичний успіх Кремля робить становище України більш вразливим", - додав Олександр Кочетков.

Pоliteka повідомляла, що президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. На його думку, Лукашенка не можна вважати президентом, оскільки в Білорусі не було демократичних виборів.

"Лукашенко більше не є законним лідером Білорусі. Не думаю, що ми як і раніше можемо називати його легітимним, оскільки в Білорусі немає вільних демократичних виборів",-сказав Науседа.

У Білорусі тривають акції протесту, які розгорілися після шостої перемоги на президентських виборах Олександра Лукашенка. До людей, які виходять на вулиці міст і протистоять силовикам, ризикуючи життями і здоров'ям, почали приєднуватися працівники білоруських підприємств.

З 11 серпня страйк оголосили працівники сфери транспорту, торгівлі, банків та IT-сфери. З четверга, 13 серпня, такі протести набули масового характеру, і по всій країні тисячі співробітників найбільших підприємств кидають роботу і виходять на акції на підтримку протестувальників.

Телеграм-канал NEXTA Live повідомляє про те, що до загальнонаціонального страйку приєдналися такі гіганти, як МАЗ, БелАЗ, Мінський верстатобудівний завод, «Гродно-Азот», «Белшина», «Мінський Завод шестерень», метро Мінська і багато інших.

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