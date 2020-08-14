Колишній президент Литви Даля Грибаускайте закликала Олександра Лукашенка покинути свій пост

Як передає Politeka.net, таким чином політик відреагувала на протести, що відбуваються в Білорусі.

"Диктатор з закривавленими руками. Ти вирішив свою долю – у тебе немає майбутнього на білоруській землі", - написала політик у Twitter.

Крім того, Грибаускайте прикріпила хештег #LukashenkoLeaveNow ("Лукашенко, йди зараз"), закликаючи його залишити пост президента.

Варто відзначити, що багато світових політиків і знаменитостей виступили проти чинного лідера Білорусі.

Раніше, російський комік Гарік Харламов також розкритикував президента Білорусі, закликавши його припинити насильство.

За його словами, те, що відбувається в Білорусі вже виходить за рамки.

"Це ж просто жесть. Намагаюся не лізти в політичні історії, але це вже виходить за рамки просто заворушки", - зазначив комік.

Журналіст Володимир Познер впевнений, що дії Лукашенка вже показали, до чого він привів країну.

"Застосування сльозогінного газу, гумових куль, водяних гармат, побиття людей, що вийшли на мирні демонстрації, арешти журналістів – все це підводить до одного твердження: Білорусь при Лукашенку перетворена на поліцейську державу", - зазначив він.

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