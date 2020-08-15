Громадський діяч і підприємець Андрій Пальчевський завив про загальнонаціональний масштаб своєї політичної сили «Перемога Пальчевського», додавши, що вона має активну підтримку людей по всій Україні

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Україна 24.

«Наш рух «Перемога Пальчевського» пов'язаний з перемогою в масштабах всієї України. Це всеукраїнський політичний рух, який дуже непогано набирає підтримку людей», - зазначив Андрій Пальчевський.

Він також закликав українців до об'єднання в лавах політичної сили «Перемога Пальчевського» по всій країні для роботи над її розвитком.

«Люди, які підтримують ідею про те, що нам необхідно сконцентруватися навколо вічних цінностей, примирити Схід і Захід країни, припинити ділити нас за мовою, за поглядами, за етносом і рухатися вперед, а не згадувати бджіл і глечики позаминулого століття, а в цей час красти в доларах і носити вишиванку, всім хлопцям сюди по всій Україні», - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, 1 липня була зареєстрована політична сила «Перемога Пальчевського», лідером якої є Андрій Пальчевський.