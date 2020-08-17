Леонід Кравчук назвав наслідки введення миротворців на окуповані території Донбасу

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що спочатку треба вирішити, хто буде у складі миротворчої місії-ОБСЄ або ООН.

За його словами, введення миротворчої місії на Донбас може призвести до "заморожування" конфлікту між Україною та Росією. Таку думку він озвучив в інтерв'ю для видання "Сегодня".

"Чи готові вони, чи готові держави? Скільки це буде для держави коштувати? Вони вийдуть на кордон, або, як хоче Росія, на лінію розмежування? Україна говорить про російсько-український кордон", – зазначив він.

За словами Кравчука, зараз є стільки питань, що важко їх обговорювати, а потрібно вирішити. Він запевняє, що намітив майбутнє Донбасу і робота там ведеться.

"Однак, хочу сказати вам щиро, що ця робота йде в різних напрямках. Ми маємо плюси і мінуси в цій роботі, знаємо, які кроки треба робити, хто нас підтримує, а хто нам заважає, знаємо чому заважає і як обходити ці валуни, які стоять на дорозі. Але говорити про введення миротворців реально передчасно", – додав представник України в ТКГ.

Також раніше повідомлялося, що Леонід Кравчук заявив, що Росія нібито втомилася від війни в Донбасі.

За його словами, "російські матері, чиї сини гинуть на Донбасі, плачуть такими ж гіркими сльозами, як і українські". Він також зазначив, що слухає російського президента Володимира Путіна і міністра закордонних справ і нібито відчуває: "росіяни хочуть, щоб на Донбасі був мир".

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Як Politeka писала, що Кравчук заявив про готовність вести переговори з бойовиками "Л/ДНР".