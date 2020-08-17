Мер міста Умань Олександр Цебрій заявив, що оточить місто блокпостами і не допустить напливу хасидів
Про це чиновник заявив у своєму відеозверненні, яке опублікував на сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.
За його словами, у разі, коли в місто хлинуть хасиди-паломники, ситуація з поширенням китайського вірусу вийде з-під контролю.
Цебрій обурений тим, що Державна комісія ТЕБ і НС, яка 11 серпня ухвалила рішення про можливість присутності на території міста під час святкування Рош ха-Шана від п'яти до десяти тисяч паломників-прочан, не прислухалася до закликів жителів Умані і, замість того, щоб обмежити візити в місто хасидів, 17 серпня заявила, що "рішення ухвалено і коригуванню воно не підлягає".
Екс-солістка "Серебро" в жаркому міні показала на задньому сидінні, як виглядає пристрасть: "Нереальна"
В Україні почали масово скуповувати валюту, термінове повідомлення НБУ: в чому причина
Долар після вихідних впаде у прірву, НБУ здивує змінами: до чого готуватися українцям
Магнітні бурі накриють Україну з новою силою, точні дати удару: як полегшити стан
Мер подякував голові Черкаської ОДА Роману Боднару, який неодноразово піднімав перед Києвом це питання, але його звернення теж не знайшли позитивної відповіді.
Однак керівництво міста здаватися не планує:
"Дорогі уманчани, я готовий на найрадикальніші заходи, але в рамках чинного законодавства. Ви пам'ятаєте, як це було, коли перекривалися блок-постами в'їзди на територію міста Умані. Це рішення може ухвалити комісія ТЕБ і НС Умані. Я хочу почути ваше ставлення до цього, як ви будете ставитися, якщо на період Рош ха-Шана ми зробимо такі запобіжні заходи".
Він упевнений, що президент Володимир Зеленський не знає про те, що відбувається, а тому вирішив поїхати під офіс президента і стояти там доти, поки не зустрінеться з главою держави і не поговорить з ним про це.
У коментарях люди висловилися на підтримку такого рішення чиновника:
"Ваші дії правильні👍 голова свого міста, який захищає здоров'я та інтереси своєї громади👍 Ми з Вами!", "Підтримую! Нічого не трапиться, якщо відсвяткують вдома. Щороку після їх святкування хворіють діти", "підтримую також, нехай діти йдуть у садки і школи, а не на хасидів дивитися", "який молодець мер! Так, треба перекривати Умань на в'їзд, однозначно! Ми не хочемо, щоб Черкаська область із зеленої зони перемістилася в червону! Чому нам не дозволили святкувати Великдень, не дозволили прийти в храми, а хасидам можна все? Чому ми і наші діти повинні страждати від чиєїсь дурниці?!",- пишуть у коментарях.
Раніше в МЗС України заявили, що традиційне святкування Рош-ха-Шана в 2020 році неможливе, оскільки Ізраїль знаходиться в "червоній зоні" за показниками захворюваності коронавірусом, а в Україні діє заборона на проведення масових релігійних заходів.
Святкування юдейського нового року в Умані пов'язане з тим, що в місті похований цадик (праведник) Нахман, а його могила — одна з найбільш шанованих святинь і місце паломництва для представників брацлавської течії хасидизму.
Нагадаємо, Умань з власної кишені оплатить погром після хасидів.
Як повідомляла Politeka, хасиди перетворили Умань на маленький Ізраїль.
Також Рoliteka повідомляла, що десятки тисяч хасидів окупували Умань.