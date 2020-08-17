Мер міста Умань Олександр Цебрій заявив, що оточить місто блокпостами і не допустить напливу хасидів

Про це чиновник заявив у своєму відеозверненні, яке опублікував на сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

За його словами, у разі, коли в місто хлинуть хасиди-паломники, ситуація з поширенням китайського вірусу вийде з-під контролю.

Цебрій обурений тим, що Державна комісія ТЕБ і НС, яка 11 серпня ухвалила рішення про можливість присутності на території міста під час святкування Рош ха-Шана від п'яти до десяти тисяч паломників-прочан, не прислухалася до закликів жителів Умані і, замість того, щоб обмежити візити в місто хасидів, 17 серпня заявила, що "рішення ухвалено і коригуванню воно не підлягає".

Мер подякував голові Черкаської ОДА Роману Боднару, який неодноразово піднімав перед Києвом це питання, але його звернення теж не знайшли позитивної відповіді.

Однак керівництво міста здаватися не планує:

"Дорогі уманчани, я готовий на найрадикальніші заходи, але в рамках чинного законодавства. Ви пам'ятаєте, як це було, коли перекривалися блок-постами в'їзди на територію міста Умані. Це рішення може ухвалити комісія ТЕБ і НС Умані. Я хочу почути ваше ставлення до цього, як ви будете ставитися, якщо на період Рош ха-Шана ми зробимо такі запобіжні заходи".

Він упевнений, що президент Володимир Зеленський не знає про те, що відбувається, а тому вирішив поїхати під офіс президента і стояти там доти, поки не зустрінеться з главою держави і не поговорить з ним про це.

Нас не чують! Нас не чують! Gepostet von Олександр Цебрій am Montag, 17. August 2020

У коментарях люди висловилися на підтримку такого рішення чиновника:

"Ваші дії правильні👍 голова свого міста, який захищає здоров'я та інтереси своєї громади👍 Ми з Вами!", "Підтримую! Нічого не трапиться, якщо відсвяткують вдома. Щороку після їх святкування хворіють діти", "підтримую також, нехай діти йдуть у садки і школи, а не на хасидів дивитися", "який молодець мер! Так, треба перекривати Умань на в'їзд, однозначно! Ми не хочемо, щоб Черкаська область із зеленої зони перемістилася в червону! Чому нам не дозволили святкувати Великдень, не дозволили прийти в храми, а хасидам можна все? Чому ми і наші діти повинні страждати від чиєїсь дурниці?!",- пишуть у коментарях.

Раніше в МЗС України заявили, що традиційне святкування Рош-ха-Шана в 2020 році неможливе, оскільки Ізраїль знаходиться в "червоній зоні" за показниками захворюваності коронавірусом, а в Україні діє заборона на проведення масових релігійних заходів.

Святкування юдейського нового року в Умані пов'язане з тим, що в місті похований цадик (праведник) Нахман, а його могила — одна з найбільш шанованих святинь і місце паломництва для представників брацлавської течії хасидизму.

Нагадаємо, Умань з власної кишені оплатить погром після хасидів.

Як повідомляла Politeka, хасиди перетворили Умань на маленький Ізраїль.

Також Рoliteka повідомляла, що десятки тисяч хасидів окупували Умань.