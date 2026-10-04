Безкоштовне житло для ВПО у Вінницькій області отримають родини, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання. Заявки приймаються лише до 9 жовтня включно.

Грошова допомога у Вінницькій області для переселенців доповнюється новою програмою: Благодійний фонд «Право на захист» розпочав прийом заявок на отримання безкоштовного житла для ВПО у Вінницькій області. Йдеться про сучасні модульні будинки, які виготовлять і встановлять у селі Лукашівка Ладижинської громади.

Після встановлення житло передаватиметься відібраним домогосподарствам в оренду за умовами спеціальної угоди з УВКБ ООН. Тобто родини зможуть проживати у будинках безкоштовно, а формальною стороною займатиметься Агентство ООН у справах біженців.

Хто може взяти участь у відборі

До розгляду допускаються домогосподарства ВПО, які відповідають одразу кільком критеріям. Насамперед їхнє житло має бути зруйноване або визнане непридатним для проживання. Також родина не повинна мати іншого житла на неокупованій території, де не ведуться активні бойові дії.

Окремо врахують твердий намір залишатися проживати на Вінниччині. Під час відбору зважатимуть і на поточні неналежні житлові умови, ризик виселення та загальні критерії вразливості домогосподарств.

Важлива деталь: 30% модульних будинків розподілять серед домогосподарств, у складі яких є медичні працівники з числа ВПО пільгових категорій.

Як відбувається відбір

Остаточне рішення щодо надання модульного житла ухвалює виключно спеціальний Відбірковий комітет відповідно до затвердженого Положення. У фонді наголошують: заповнення анкети чи її прийняття системою не є гарантією участі в програмі.

Як подати заявку

Заявки приймаються до 9 жовтня включно. Учасників просять заповнювати анкету максимально уважно та достовірно, оскільки за потреби представники фонду зв'язуватимуться для уточнення даних. Реєстраційна форма доступна на сторінці програми.

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