Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, відмовився проводити перевибори, згадавши Україну

Як передає Politeka.net, таку заяву він зробив під час спілкування до своїх прихильників (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"За вікно подивіться! Танки і літаки на зльоті за 15 хвилин від наших кордонів! І це не дарма. Натовські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни. Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна, її керівництво наказують провести нам нові вибори", - заявив Лукашенко.

Також він підкреслив, що його відхід може поставити білорусів на коліна "як в Україні".

"І пам'ятайте: загубіть першого президента – це буде початок вашого кінця. Ви завжди будете, як в Україні, інших країнах, стояти на колінах і молитися невідомо на кого", - заявив Лукашенко.

Раніше політолог Олександр Шпаковський, близький до Адміністрації президента Білорусі, озвучив думку, що послі придушення протестів у Білорусі у Лукашенка можуть визнати анексований в України Крим російським.

За його словами, це "питання часу".

Також ми повідомляли, що журналіст Юрій Бутусов закликав негайно розірвати відносини з режимом Олександра Лукашенка. За його словами, президент України Володимир Зеленський "може сам особисто дружити з Лукашенком, але не має права так ганебно представляти інтереси України, відмовляючись називати своїми іменами те, що відбувається".

Нагадавши, у Лукашенка перейшли до прямих погроз страйкуючим робітникам.

Раніше Politeka повідомляла, що білорусів, які підтримали Лукашенка на мітингу в Мінську, жорстоко обдурили.

Також Politeka писала, що Лукашенко витер ноги об інтереси України.



