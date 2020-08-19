Перший президент України Леонід Кравчук знову дав інтерв'ю пропагандистам РФ і поділився планами щодо ОРДЛО

Зокрема, він розповів пропагандистам про умови повернення мирного життя на окуповані Росією регіони.

За його словами, Україні варто розглянути пропозицію про вільну економічну зону не тільки в непідконтрольних районах, а й в цілому в Донецькій і Луганській областях. Інтерв'ю з Леонідом Кравчуком записало "RT на рууском".

"Ми не повинні вступати в якісь непотрібні дискусії з Росією та ОРДЛО, не звинувачувати один одного, а домагатися найголовнішого – миру. Запропонувавши вільну економічну зону на Донбасі, ми відразу включимо людей в роботу, інвестиції, одразу почнеться безпосередня участь влади, громадських організацій. Всі, хто працюють у цій економічній вільній зоні, відчують необхідність своєї участі. Тому що від цього залежить їхнє життя. Але найголовніше - вони побачать, що життя почне змінюватися, припиняться загальні розмови про те, хто і що підписував чи ні", – переконаний глава української делегації в ТКГ.

За його словами, зараз Україна знаходиться в тій стадії, коли від загальних фраз треба переходити до конкретних справ. Йдеться про обмін полоненими, вирішення питань безпеки, миру.

"Не говорити про труднощі і складнощі – вони є і були, а вирішувати разом, домовлятися конкретно і з конкретними людьми там (в ОРДЛО. прим.ред) Компроміси, пропозиції. Тобто не треба боятися сьогодні якихось рішень по Донбасу, які комусь можуть сподобатися чи ні. Головне, щоб вони відповідали інтересам людей", – підкреслив політик.

Нагадаємо, Кравчук заявив про готовність налагодити зв'язок з ОРДЛО.

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Як Politeka писала, що Кравчук заявив про готовність вести переговори з бойовиками "Л/ДНР".