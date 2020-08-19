У Російської Федерації є мета "підгребти" під себе економіку цієї країни

Таку думку у себе в Facebook озвучив політичний аналітик Олександр Кочетков, пише Politeka.

Але цій штучній ідилії, вважає експерт, рано чи пізно прийде кінець.

"Не тому, що Лукашенко набрид. Просто Росія не в змозі дотувати Білорусь. І Китай втомився перекредитовувати підприємства Білорусі, де трудяться тисячі непотрібних працівників", - пояснив свою думку Кочетков.

Також експерт спрогнозував дії Росії в Білорусі. Він вважає, що РФ буде "підгрібати" під себе цю країну.

"Дуже багато з виробленого в Білорусі виявиться непотрібним або занадто дорогим. Привладний Російський так званий бізнес (грабіжники гробниць, якщо по-простому) придбає задешево промислові гіганти Білорусі, виокремить звідти ліквідні ланки, які спробує перепродати, решту попилять на металобрухт", – вважає Олександр Кочетков.

Все це, переконаний політичний аналітик, призведе до того, що в Білорусі виникне безробіття і дефіцит всього найнеобхіднішого.

"А значної тіньової економіки, яка рятує українців і Україну, в Білорусі майже немає — Лукашенко її переміг", – продовжив Олександр Кочетков.

Також він вважає, що ситуацією в Білорусі цілком могла б скористатися і українська влада.

"До речі, розумна українська влада почала б вже зараз готуватися до напливу трудових мігрантів з Білорусі. Але це не з нашим щастям, наша влада і зі своїми мігрантами, що повернулися, - то не в змозі грамотно розібратися", - пише він.

Politeka повідомляла, що Олександр Лукашенко обурився вимогами білоруської опозиції про введення кримінальної відповідальності за неповагу до державної мови. Відповідне відео виклав на своєму Telegram-каналі блогер Donetchanyn.

"Відкрито не говорять, але прозвучала заборона російської мови. Вводиться поняття кримінальної відповідальності за образу білоруської мови. Слухайте, а у нас що, факти такі були колись, що ми ображали свою рідну мову? Ніколи цього не було", - заявив Лукашенко.

У Мережу потрапило відео репетиції мітингу на підтримку Олександра Лукашенка. Відповідні кадри опублікували білоруські мас-медіа.

Так, Репетиція учасників мітингу на підтримку Олександра Лукашенка потрапила на відео. На записі можна побачити, як учасники мітингу, яких везуть на акцію на підтримку Лукашенка на автобусі, вчать кричалки разом з координатором.

Жінка, яка стоїть посеред автобуса, вигукує гасла, а після цього пасажири їх повторюють по кілька разів. Зокрема, людей вчили хором кричати: "батько, Батьківщина, Білорусь!", "Білорусь - це ми!", "Батьку, вперед, з тобою народ!", "Тільки разом і тільки вперед!"і т. д. Люди тримають в руках кульки червоного і зеленого кольорів.

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