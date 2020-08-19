Олександр Лукашенко зробив образливу заяву про Україну

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Коментуючи пропозиції Реанімаційного Пакету реформ для Білорусі опозицією він згадав і про Україну.

"Подача заяви і членство в ЄС і НАТО". Україна, бідолахи, демократію встановили вже, напевно, 10 років тому, але ніхто їх ні в НАТО, ні в ЄС не прийняв. Більше того ніхто нікого там не чекає. Їх, а нас тим більше", - заявив Лукашенко.

За його словами, при вступі в європейські союзи " ми знищимо свою країну (Білорусь - ред.)"

Лукашенко - о «реанимационном пакете реформ для Беларуси» оппозиции: «Подача заявления и членство в ЕС и НАТО». Украина, бедолаги, демократию установили уже, наверное, 10 лет назад, но никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял. Более того никто никого там не ждет. Их, а нас тем более pic.twitter.com/QYCLF7Z3uc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 18, 2020

Раніше, Лукашенко у зверненні до білорусів також згадав Україну, як "поганий приклад".

Він зазначив, що його відхід може поставити білорусів на коліна "як в Україні".

"І пам'ятайте: загубіть першого президента – це буде початок вашого кінця. Ви завжди будете, як в Україні, інших країнах, стояти на колінах і молитися невідомо на кого", - заявив Лукашенко.

Раніше ми повідомляли, що журналіст Юрій Бутусов закликав негайно розірвати відносини з режимом Олександра Лукашенка. За його словами, президент України Володимир Зеленський "може сам особисто дружити з Лукашенком, але не має права так ганебно представляти інтереси України, відмовляючись називати своїми іменами те, що відбувається".

Нагадавши, у Лукашенка перейшли до прямих погроз страйкуючим робітникам.

Раніше Politeka повідомляла, що білорусів, які підтримали Лукашенка на мітингу в Мінську, жорстоко обдурили.

Також Politeka писала, що Лукашенко витер ноги об інтереси України.