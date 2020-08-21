Колишньому солісту гурту " Тартак» Олександру Положинському запропонували взяти участь у виборах мера Луцька

Про це сам артист розповів в інтерв'ю Нromadske. Музикант уточнив, що поки в градоначальники не збирається.

При цьому Положинський зазначив, що дуже хоче, щоб Луцьк змінився, але сам керувати містом бажання не має.

Крім того, Положинський додав, що він не є компетентною людиною в цьому питанні.

"Я розумію, що всьому можна навчитися, і я маю якийсь базис знань і умінь для того, щоб стати главою Луцька. У той же час для цього потрібен час. Я не хочу, щоб сталося так, як з нашим президентом, коли він одночасно і займає посаду, і вчиться щось на ній робити»,-говорить музикант.

Положинський додав, що для цього йому потрібна була б «міцна команда» зі справжніми професіоналами, але такої команди у нього зараз немає.

"Поки що я це все сприймаю як веселу балаканину, спрямовану більше на те, щоб змусити когось нервувати або пограти в якісь політичні ігри»,-додав він.

Музикант уточнив, що висунути його в мери пропонує «активна група в Луцьку». Він зазначив, ця група виступає проти Ігоря Палиці, який 20 травня 2020 року очолив новостворену партію «за майбутнє».

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