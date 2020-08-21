Російський актор Костянтин Хабенський, який заявляв про підтримку України і засуджував політику Володимира Путіна, несподівано відправився відпочивати в окупований Крим

Відповідний знімок показала в мережі дружина артиста російська актриса Ольга Литвинова.

"Нічого не видно - ні моря, ні сонця, ні гір. А чебуреки були відмінні☺️, втім, їх теж не видно ",- написала вона. При цьому артистка зазначила, що фото зроблено в Криму в місті Форос.

А в "сторіс" Литвинова опублікувала фото, де тримає на руках дочку.

У мережі відповіли на "скарги" дружини Хабенського: "Все там видно", "Зате вас видно", "Ну і нехай, зате спогади залишилися відмінні".

Зазначимо, це вже не перший подібний вчинок Хаденського. У 2018 році актора внесли в базу даних сайту "Миротворець" якраз за незаконне відвідування окупованого Криму і участь в пропагандистських заходах Росії.

При цьому артист часто розповідає про свою любов до України.

"Україно, ми з вами! Я підтримую вас і засуджую політику Володимира Путіна... мене як актора люблять і в Західній, і в Східній Україні. Перебуваю в ситуації, як при розлученні: з ким ти хочеш жити: з татом або з мамою? З вами! Ні, так не можна? Потрібно вибирати? Та не хочу я вибирати, пацифіст я!", - писав він соцмережі.

Також Хабенського часто критикують в Росії за подібні слова.

"Варто було заговорити про Україну, як відразу посипалася критика і образи на мою адресу. Друзі, зупиніться поки не пізно! Так, Я За Україну і я не бачу тут нічого поганого! Раз Ви так негативно ставитеся до мене і до всіх новин, найближчим часом видалю всі акаунти", - заявив актор. Однак через хвилю негативу він видалив сторінку в мережі.

Додамо також, що Хабенський неоднозначно відреагував на те, що російський актор Михайло Пореченков в 2014 році відкрив стрілянину по позиціях ЗСУ на Донбасі.

"Моя позиція така, не треба мати таких друзів, які дозволили зробити це, які дали можливість взяти участь у цій дурості. Вся вина, я вважаю, не на Міші. Міша - людина дуже добра, зовні він може здатися іншим. Дуже добрий, дуже вбирає в себе. Це добре для актора, але для людини його масштабу це вже починає шкодити, він дуже вбирає в себе", - завив тоді Хабенський.

Нагадаємо, Хабенський публічно заступився за Україну перед Путіним: "Зупиніться поки не пізно!"

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