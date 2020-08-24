"Парад, після якого більше ні в кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що військова техніка повинна бути на Сході, а не на параді в Києві, а великий парад в Україні влаштують, коли вона поверне всі свої території

Про це він сказав виступаючи в центрі Києва з нагоди Дня Незалежності.

"Сьогодні всіх ветеранів, добровольців і волонтерів українці зможуть щиро подякувати і вклонитися їм під час їх ходи Хрещатиком. А наша військова техніка сьогодні на Сході. І я впевнений, що саме так і повинно бути. Тому що танки, бронетранспортери, літаки – це не атракціон для киян і гостей столиці в країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках», - заявив Зеленський.

На його думку, зараз військовій техніці ЗСУ не місце в Києві.

"Техніка повинна бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона зараз потрібна. І тільки так і повинно бути, якщо ми поважаємо свою армію", - завив Зеленський.

При цьому він додав, що парад відбудеться, коли Україні повернуться всі території.

«А парад у нас обов'язково буде в майбутньому-парад української перемоги, коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території, коли на нашій землі буде міцний мир. Ми зробимо великий парад всіх наших військ і техніки. Парад, після якого більше ні в кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, зазіхнути на її свободу і незалежність", - підсумував Зеленський.

Зазначимо, не всі згодні з такою позицією.

"Парад потрібен завжди", " влаштував з Дня Незалежності циркове шоу!!!«, "А зараз дивіться Верок Сердючок, дівок з тарілками і нетрадиційним Бадоєвим. Який президент, такі і паради", " паради піднімають бойовий дух і надихають людей. Зеленський просто не достатньо Компетентний для того, щоб це зрозуміти. Він йде на поводу популістських вкидань нав'язуваних кремлівськими маріонетками", - пишуть в мережі.

Тим часом у Києві ветерани АТО / ООС, родичі загиблих за Україну героїв, активісти беруть участь у Марші Захисників України.

Марш захисників України в Києві

Це неймовірно! Українці найкращі! pic.twitter.com/iPQA0RUjct — Наталія🇺🇦 (@nataliya140114) August 24, 2020

Марш стартував у парку ім.Тараса Шевченка.

Люди скандують " Слава Україні. Смерть Ворогам, Україна понад усе".

Учасники сформували 48 колон, попереду маршу йдуть матері та члени сімей загиблих військовослужбовців, родичі вбитих на Майдані під час Революції Гідності, які отримали поранення в боях на Донбасі українські військові.

Також серед перших-активісти рухів FreeRiff, FreeKuzmenko, FreeDugar, обвинувачених у справі Павла Шеремета.

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