Депутат від Партії " Слуга народу" Євген Шевченко обматюкав і погрожував фотокореспонденту у Верховній Раді

Як передає Politeka.net, про це повідомив сам потерпілий Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook.

За словами фотографа, депутат піднявся до нього на балкон і почав знімати процес його роботи.