Депутат від Партії " Слуга народу" Євген Шевченко обматюкав і погрожував фотокореспонденту у Верховній Раді

Як передає Politeka.net, про це повідомив сам потерпілий Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook.

За словами фотографа, депутат піднявся до нього на балкон і почав знімати процес його роботи.

"Не маю нічого проти, але коли він запитав" Навіщо я це роблю?"Я відповів, що вважаю, що він повинен займатися проблемами людей. На що депутат Шевченко відповів «мені по ... й, що ти вважаєш " на жаль ...",- розповів Доброносов.

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Сам нардеп вже відреагував на пост фотографа і викрив його в обмані.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський жорстко пройшовся по деяких представників партії «Слуга народу».

Так, 31 серпня президент виступив на з'їзді своєї партії «Слуга народу», який проходив напередодні виборів. В ході своєї промови глава держави висловився про тих членів партії, які за останній рік встигли потрапити в гучні скандали і очорнили ім'я політичної сили.

Так, Зеленський визнав, що в партії припускаються помилок, а деякі її члени взагалі «забули, як вони сюди потрапили і для чого».