Депутат від Партії " Слуга народу" Євген Шевченко обматюкав і погрожував фотокореспонденту у Верховній Раді
Як передає Politeka.net, про це повідомив сам потерпілий Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook.
За словами фотографа, депутат піднявся до нього на балкон і почав знімати процес його роботи.
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Сам нардеп вже відреагував на пост фотографа і викрив його в обмані.
Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський жорстко пройшовся по деяких представників партії «Слуга народу».
Так, 31 серпня президент виступив на з'їзді своєї партії «Слуга народу», який проходив напередодні виборів. В ході своєї промови глава держави висловився про тих членів партії, які за останній рік встигли потрапити в гучні скандали і очорнили ім'я політичної сили.
Так, Зеленський визнав, що в партії припускаються помилок, а деякі її члени взагалі «забули, як вони сюди потрапили і для чого».
Нагадавши, Зеленський заговорив про завершення кар'єри президента: "Хочу спокійно ходити вулицями...".
Як повідомляла Politeka, Зеленський змусив уболівальників чекати початок матчу майже годину: президенту "дісталося" від фанатів.
Також Politeka писала, що відомий шоумен стане кандидатом на пост мера Одеси: "запропонував особисто Зеленський".