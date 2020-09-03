Депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко обматерил и угрожал фотокорреспонденту в Верховной Раде

Как передает Politeka.net, об этом сообщил сам пострадавший Ян Доброносов на своей страничке  в Facebook.

По словам фотографа, депутат поднялся к нему на балкон и начал снимать процесс его работы.

"Не имею ничего против, но когда он спросил «зачем я это делаю?» Я ответил, что считаю, что он должен заниматься проблемами людей. На что депутат Шевченко ответил «мне по ... й, что ты вважаешь» Увы ...", - рассказал Доброносов.

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Сам нардеп уже отреагировал на пост фотографа и уличил его в обмане.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский жестко прошелся по некоторым представителям партии «Слуга народа».

Так, 31 августа президент выступил на съезде своей партии «Слуга народа», который проходил в преддверии выборов. В ходе своей речи глава государства высказался о тех членах партии, которые за последний год успели попасть в громкие скандалы и очернили имя политической силы.

Так, Зеленский признал, что в партии допускают ошибки, а некоторые ее члены вообще «забыли, как они сюда попали и для чего».