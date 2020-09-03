Депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко обматерил и угрожал фотокорреспонденту в Верховной Раде
Как передает Politeka.net, об этом сообщил сам пострадавший Ян Доброносов на своей страничке в Facebook.
По словам фотографа, депутат поднялся к нему на балкон и начал снимать процесс его работы.
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Сам нардеп уже отреагировал на пост фотографа и уличил его в обмане.
Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский жестко прошелся по некоторым представителям партии «Слуга народа».
Так, 31 августа президент выступил на съезде своей партии «Слуга народа», который проходил в преддверии выборов. В ходе своей речи глава государства высказался о тех членах партии, которые за последний год успели попасть в громкие скандалы и очернили имя политической силы.
Так, Зеленский признал, что в партии допускают ошибки, а некоторые ее члены вообще «забыли, как они сюда попали и для чего».
Напомним, Зеленский заговорил о завершении карьеры президента: "Хочу спокойно ходить по улицам...".
Как сообщала Politeka, Зеленский заставил болельщиков ждать начало матча почти час: президенту "досталось" от фанатов.
Также Politeka писала, что известный шоумен станет кандидатом на пост мэра Одессы: "предложил лично Зеленский".