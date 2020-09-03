Депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко обматерил и угрожал фотокорреспонденту в Верховной Раде

Как передает Politeka.net, об этом сообщил сам пострадавший Ян Доброносов на своей страничке в Facebook.

По словам фотографа, депутат поднялся к нему на балкон и начал снимать процесс его работы.