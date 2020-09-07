У Росії обурилися через заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби

Днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що без участі українців на більшості територій РФ не було б міст, цивілізації та іншої інфраструктури.

На заяву міністра відреагував Російський сенатор Олексій Пушков на своєму Телеграм-каналі досить в грубій і образливій формі. У дусі кращих пропагандистів Кремля.

Зокрема, він написав, що української цивілізації ніколи не існувало. Також російський сенатор підкреслив, що заява Кулеби - це чергова дурість.

"Української ж цивілізації, на відміну від російської, не було і в помині, а тому не залишила вона свого сліду в історії. Не простежується вона ніде і ні в чому", - розповів Пушков.

Також у своїй публікації він вказав на те, що люди, які виступають з подібними заявами, мають дуже глибокі комплекси, що зародилося через вторинність української історії, а також через відсутність у Україні власного історичного коріння.

На думку сенатора, саме з цієї причини нібито деякі українські політики мають гостре бажання сказати якусь дурницю або ж намагаються що-небудь довести, але цього не існує і в помині.

В кінці публікації Пушков показав своє незнання історії і продемонстрував низькі розумові здібності, заявивши, що нібито в усьому світі вивчають російську цивілізацію, і саме від неї відштовхувався Київ.

Нагадаємо, сенатор РФ Пушков зробив шалену заяву.

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