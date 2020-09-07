У мережі з'ясували, чим надихалася кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук при зйомках свого гучного передвиборчого ролика

Відзначимо, що кадри ширяючої в повітрі депутатки вже встигли наробити шуму в Інтернеті, хоча сам ролик ще не вийшов. Судячи з опублікованих в мережі знімків, у своєму відео Верещук повинна буде повторити коронний "трюк" Мері Поппінс і піднятися в небо на зеленій парасольці.

При цьому українці підозрюють, що ідею цього ролика команда кандидатки в мери «запозичила» з британської реклами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Так, у Фейсбук з'явилося відповідне відео, підозріло схоже на кадри з майбутнього ролика Верещук. На ньому дівчинка злітає в повітря на такій же зеленій парасольці і в такому ж жовтому пальто.

Українці бурхливо відреагували на такі збіги, запідозривши команду нардепа в плагіаті.

"Ой бачу кварталівський почерк))) сперли у дизеля номер з вивченням англійського алфавіту, сперли ролик для верещучки", "На наступних виборах Зеленський буде в ролі Капітошки", "квк, 95 квартал і всі інші ліги - це суцільна крадіжка авторського, суміжного права інтелектуальної власності", "тільки наша "дівчинка" трохи підросла", "Нічого дивного все що можуть вкрасти гроші і чужі ідеї навіть ні краплі не здивована, так як рівень інтелекту там давно відомий", "Вкрасти - це їхнє партійне кредо", "Цирк на дроті, хоча ні ... цирк на двох дротах", - пишуть люди.

Ось так усе з зеленою командою. Бездарі, крадії, шахраї. Gepostet von Баба і кіт am Samstag, 5. September 2020

Нагадавши, волонтер вразилася креативністю "слуг народу" перед виборами.

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