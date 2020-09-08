Депутат і колишній президент України Петро Порошенко звертався за допомогою до пластичних хірургів



Як передає Politeka.net, про це повідомили журналісти Klymenko Time, поспілкувавшись з фахівцями в галузі пластичної хірургії.

Вони впевнені, що Петро Порошенко не просто худнув, а й зробив пластичну операцію на обличчі. Конкретніше-досить популярну кругову підтяжку обличчя і блефаропластику (тобто операцію зі зміни форми повік і розрізу очей)", - йдеться в повідомленні.

Фахівці стверджують, що у після процедур у п'ятого президента України з'явився побічний ефект, так званий "ефект круглого ока", коли повіку відстовбурчується донизу, в цьому випадку між нижнім краєм райдужки і століттям видно білок.

"Правда, цей ефект ще може пропасти. І судячи з останніх фотографій з мітингів, у порівнянні з фотографіями кілька місяців тому, - побічний ефект дійсно поступово йде", - зазначили автори каналу.



Варто відзначити, що зараз Петро Порошенко з'являється в масці, оскільки зобов'язувати але під час ефіру "Свободи слова" від 6 липня, українці побачили помолоділого Порошенка в студії.

У нього зникли зморшки і складки на обличчі, а фігура виглядає більш підтягнутою, тому можна зробити висновок, що екс-президент приховує під маскою обличчя після пластичної операції.

Як стверджують експерти, ознаки хірургічного втручання у зовнішній вигляд екс-президента абсолютно очевидні.

"Було виконано кілька пластичних операцій. Такі разючі зміни не можуть бути наслідком тільки косметичних процедур", - заявив хірург Дмитро Слосер.

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