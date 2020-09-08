Депутат Гео Лерос розповів про переслідування з боку влади

Як передає Politeka.net, про це колишній "Слуга народу" розповів у спілкуванні з журналістами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Я не боюся ні президента, ні Єрмака, з їх репресивною машиною, яку вони включили. Якщо зі мною або моєю родиною щось трапиться, то за це буде нести відповідальність особисто Володимир Зеленський",- зазначив нардеп, і розповів про випадок, який стався днями.

"Вчора дзвонить мені моя знайома у якої є маленька кафешка. Вчора до неї прийшли правоохоронні органи і намагалися дістати записи з камер спостереження саме тоді, коли я там обідав. Вони з глузду з'їхали? Це вже переслідування політичних діячів. Реально Зеленський на сьогоднішній день перетворюється на Лукашенка", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, 1 вересня, Гео Лерос жорстко розкритикував президента України Володимира Зеленського під час виступу у Верховній Раді.

Пізніше з'явилася інформація про його виключення з фракції.

Сам Лерос подякував усім за теплі слова, зокрема депутатів, "які не злякалися дзвінків з офісу президента" і заявив, що ніякі залякування його "не зупинять".

Нагадавши, Гео Лерос нагадав скандальні заяви кандидата в мери Києва Верещук.

Раніше Politeka писала, що Гео Лерос влаштував демарш Зеленському прямо з трибуни Верховної Ради: "ви стали порожнім місцем".

Також Politeka повідомляла, що Гео Лерос заявив, що "слуги народу ""призначили" Верещук технічним кандидатом для Кличка.