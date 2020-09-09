В Україні склалася контрольована фінансово-економічна ситуація, незважаючи на обмежувальні заходи і пандемію китайського вірусу

Таку заяву зробив глава держави Володимир Зеленський під час поїздки на Житомирщину, передає Politeka.net.

За його словами, під час карантину збільшилися надходження податків до бюджету.

"Впали доходи на митниці, хоча вона більш-менш почала виходити на рівень тих сум, які їм ставило Міністерство фінансів як завдання. Податкова показує серйозні результати, збільшилися надходження податків, і це про щось говорить. Якщо у нас в період податкові надходження збільшилися десь в півтора рази, то у мене великі питання: що ж тоді, коли держава працювала, де всі ці гроші?",- задався питанням Зеленський.

Він також підкреслив, що в даний момент "не бачить проблем з грошима" в Україні.

"Трохи більше 20% вірусного фонду витрачено, тобто з грошима, з цієї точки зору, проблем немає. Є великі проблеми з кількістю ліжок", - продовжив президент.

Підсумовуючи, Володимир Зеленський додав, що ситуація з фінансами в Україні під контролем, і навів приклад зарубіжних країн.

"На жаль, ми не в найкращому економічному становищі. Я не знаю, що там кажуть експерти , - ми знаємо реалії. У нас більш-менш стабільна ситуація, вона контрольована. Ми знаємо, що відбувається з грошима і скільки не вистачає. Але ми повинні розуміти, що в усьому світі багато підприємств закрито через вірус, багато людей втратили робочі місця, втратили зарплати. Давайте просто це спокійно визнавати і боротися з цими проблемами", - резюмував він під час робочої поїздки на Житомирщину.

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