У партії "Європейська солідарність" практично визначилися, кого висунуто на посаду мера Києва

Про це передає Politeka з посиланням на видання Вести.

Джерела сайту стверджують, що це - дружина колишнього президента України Марина Порошенко.

"Довго думали і вирішили, що проти Кличка ми можемо висунути Марину Порошенко. Розрахунок такий: Марина Анатоліївна стала в останні роки публічною особою. У неї висока впізнаваність і в Києві, і в країні. Ну і головне - у неї прізвище, як у нашого лідера, що важливо", – розповіли в одному з київських штабів ЄС.

При цьому, в партії каже, що вважають Кличка не суперником, а, скоріше, союзником.

"Ми не суперники, а партнери. Зараз ми кожен за себе, але, згідно з домовленостями, відверто "мочити" один одного не будемо", – повідомив співрозмовник видання.

Politeka писала, що екс-президент Петро Порошенко домігся разючих змін у зовнішності. Якщо в травні українці звернули увагу, як Петру Порошенку вдалося схуднути, то вже в червні його запідозрили у візитах до пластичного хірурга.

Спершу стало відомо, що Петро Порошенко користувався послугами іспанської клініки SHA, де пройшов 7-денний курс омолодження. У цій установі програма зниження ваги коштує від €3600 без проживання, за яке ще доведеться віддати пару тисяч.

Петро Порошенко звертався за допомогою до пластичних хірургів. Про це повідомили журналісти, поспілкувавшись з фахівцями в галузі пластичної хірургії.

Вони впевнені, що Петро Порошенко не просто худнув, а й зробив пластичну операцію на обличчі. Конкретніше-досить популярну кругову підтяжку обличчя і блефаропластику (тобто операцію зі зміни форми повік і розрізу очей)", - йдеться в повідомленні.

Фахівці стверджують, що у після процедур у п'ятого президента України з'явився побічний ефект, так званий "ефект круглого ока", коли повіку відстовбурчується донизу, в цьому випадку між нижнім краєм райдужки і століттям видно білок.

Дружина Луценко після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер дізнатися можна тільки за паспортом.

Політолог пояснив, навіщо Марину Порошенко можуть просувати на вибори: "щоб отримати..."

"Хочу бути Меркінею Київською": Марина Порошенко з'явилася в передвиборчому ролику, приголомшивши українців.