Глава Білорусі Олександр Лукашенко хоче домовитися з владою України через ситуацію з хасидами на кордоні

Як передає Politeka.net, про це заявила прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт.

За її словами, Олександр Лукашенко доручив своєму уряду зв'язатися з керівництвом України і домовитися про надання зеленого коридору для хасидів, яких завернули на кордоні.

Прес-секретар Лукашенко також додала у своєму Telegram, що офіційний Мінськ готовий забезпечити транспортом паломників, які прямують до Умані.

"При цьому Білорусь готова забезпечити транспорт. Наприклад, автобуси, на яких паломники будуть доставлені в пункт призначення (українські святині) і назад, а потім в аеропорт для відправки на батьківщину. Всі ці функції наша країна готова взяти на себе і, звичайно, організувати процес максимально безпечно, в тому числі для того, щоб на ситуацію із захворюваністю це ніяк не вплинуло", - написала вона в Telegram.

Станом на 15 вересня, на кордоні України з Білоруссю знаходяться 690 осіб, які намагаються потрапити на територію нашої країни.

Як інформує прес-служба ДПСУ, прикордонники з поліцейськими були змушені встановити заслін на лінії кордону в 700 метрах від пункту пропуску Нові Яриловичі.

Для посилення прикриття на кордоні також була задіяна авіація: вертоліт Мі-8, два H-125, літак DA-40 і безпілотні комплекси для моніторингу.

У прес-службі ДПСУ підкреслили, що ситуація на кордоні України та Білорусі під повним контролем силовиків.

Раніше ми вже розповідали, що сотні іноземців на кордоні з Білоруссю намагаються прорватися в Україну.

Незважаючи на введені обмеження у зв'язку з китайським вірусом, сотні хасидів намагаються в'їхати в Україну, щоб відправитися в Умань для святкування Рош а-Шана, який відзначається з вечора 18 вересня по 20 вересня.

Нагадавши, хасиди пішли на штурм українського кордону, незважаючи на заборону.

Як повідомляла Politeka, хасиди перетворили Умань на маленький Ізраїль.

Також Рoliteka повідомляла, що мер Умані вирішив заблокувати в'їзди в місто і пригрозив Зеленському.