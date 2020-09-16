Лідер ЛДПР Володимир Жириновський звинуватив українців у ... вивченні української мови

В ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" під час обговорення ситуації в Білорусі скандальний політик раптово вибухнув феєричною промовою, передає Politeka.net.

Спочатку він заявив, що Білорусь – це вже не проросійська, а проНАТОвська країна, яка ніколи не повернеться в сферу впливу РФ, а потім традиційно переключився на Україну.

"Ви поки тут стоїте, російські діти вже вчаться українською мовою. Це ганьба країні, яка захищає росіян: змушувати вчитися в початковій школі, по всій Україні, чужою мовою. Через 20 років вони будуть справжніми українцями, які ненавидять свою країну. Тому що бабуся помре, говорячи про Росію, мама буде плакати, кажучи про Росію, а вони вже українці. Що ми робимо? Це що, політика хіба? Це нахабство, свавілля, це комуністи, це цар. Все прос*али ви, ні на що не здатні! Якби цю країну отримав би Чингісхан, зараз би вся Європа говорила б монгольською, а у вас російську мову забороняють скрізь", – не стримувався Жириновський.

Він запевнив усіх у тому, що однією Білоруссю не закінчиться.

"Уже в наших національних регіонах переписують підручники. На латиницю переходитимуть? На арабську мову будуть переходити? Мечеті будуть скрізь? Що ви скажете через 20-30 років? Ой, давайте домовлятися з Ер-Ріядом?!"– фонтанував політик.

Як же гарно бомбить жиріка від української мови. Просто неймовірний кайф.Підписуйтеся 🔥Telegram- https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/HG07VXWqKX — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) September 16, 2020

Уривком програми із заявами Жириновського поділився в соцмережах відомий український блогер і ветеран АТО Анатолій Штефан з позивним "Штірліц", підкресливши, що Володимира Вольфовича "бомбить" від української мови.

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