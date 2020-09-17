У Верховній Раді України підтвердився ще один випадок зараження на COVID-19.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Спостерігач".

Так, відомо, що депутат Верховної Ради від пропрезидентської партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк захворів на коронавірус.

Повідомлення про те, що у нардепа підтвердився COVID-19, розсилають народним обранцям від "Слуги народу" в робочому чаті. Журналістам, які працюють в сесійній залі українського парламенту, вдалось зафіксувати це листування.

"Доброго ранку. У зв'язку з тим, що у Сергія Нагорняка підтвердився коронавірус, прохання позначити, хто з ним контактував в період з 07.09.2020", - йдеться в повідомленні, яке отримали всі "слуги".

Раніше повідомлялось, що нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко пропонує ввести в Україні обов'язкову вакцинацію та заборонити ходити на роботу і навчання тим, хто не має щеплення. Законопроєктом Шевченка пропонується ввести обов'язкові щеплення для низки категорій працівників. У разі необгрунтованої відмови від вакцини їх не допускатимуть на робоче місце за рішенням головного епідеміолога в регіоні.

Нагадаємо, що школярам оголосили про додаткові канікули, заяву голови МОЗ: "діти не вчитимуться...".