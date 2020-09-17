Це вже не жарти

Україна ризикує втратити безвіз з Євросоюзом через дії влади

Про це заявила у своєму Твіттер євродепутат і член комітету у закордонних справах Віола фон Крамон.

Вона підкреслила, що під загрозою опинилася не тільки угода про безвізовий режим, але також і майбутній транш у розмірі 1,5 мільярда євро. Причиною ситуації, що склалася, фон Крамон назвала спроби української влади поставити "свого" голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За словами євродепутата, проблема в тому, що зараз керівництво країни просуває на цю посаду кандидатів, яким явно не вистачає не тільки відповідного досвіду, а й сумлінності.

"Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 млрд євро", - написала фон Крамон.

Вона зазначила, що дії української влади не залишаться непоміченими.

Раніше ми писали, що Україна може залишитися без безвізу через посилення карантину до листопада. Таку думку висловив політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в соцмережі.

"І якщо закриття клубів і дискотек - це все ж "плюс" за часів пандемії, то заборона в'їзду іноземцям, яких і так у нас цього року практично немає, просто доб'є транспортну галузь України. Йдеться про авіаперевезення та міжнародні пасажирські перевезення. А ще це мінус інвестиції в нашу країну. Тобто можемо констатувати, що безвізу кінець. Нас і так вже півроку не пускають в ЄС, а тепер тим більше", - написав Смолій.

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Як повідомляла Politeka, посилення карантину в Україні може поставити хрест на безвізі.

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