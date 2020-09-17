Украина рискует лишиться безвиза с Евросоюзом из-за действий властей

Об этом заявила в своем Твиттер евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон.

Она подчеркнула, что под угрозой оказалось не только соглашение о безвизовом режиме, но также и будущий транш в размере 1,5 миллиарда евро. Причиной сложившейся ситуации фон Крамон назвала попытки украинских властей поставить «своего» главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По словам евродепутата, проблема в том, что сейчас руководство страны продвигает на эту должность кандидатов, которым явно не хватает не только соответствующего опыта, но и добросовестности.

«Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш помощи в размере 1,5 млрд евро», - написала фон Крамон.

Она отметила, что действия украинских властей не останутся незамеченными.

Ранее мы писали, что Украина может остаться без безвиза из-за усиления карантина до ноября. Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.

"И если закрытие клубов и дискотек - это все же "плюс" во времена пандемии, то запрет въезда иностранцам, которых и так у нас в этом году практически нет, просто добьет транспортную отрасль Украины. Речь идет об авиаперевозках и международных пассажирских перевозках. А еще это минус инвестиции в нашу страну. То есть можем констатировать, что безвизу конец. Нас и так уже полгода не пускают в ЕС, а теперь тем более", - написал Смолий.

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