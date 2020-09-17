Украина рискует лишиться безвиза с Евросоюзом из-за действий властей
Об этом заявила в своем Твиттер евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон.
Она подчеркнула, что под угрозой оказалось не только соглашение о безвизовом режиме, но также и будущий транш в размере 1,5 миллиарда евро. Причиной сложившейся ситуации фон Крамон назвала попытки украинских властей поставить «своего» главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
По словам евродепутата, проблема в том, что сейчас руководство страны продвигает на эту должность кандидатов, которым явно не хватает не только соответствующего опыта, но и добросовестности.
«Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш помощи в размере 1,5 млрд евро», - написала фон Крамон.
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Она отметила, что действия украинских властей не останутся незамеченными.
Ранее мы писали, что Украина может остаться без безвиза из-за усиления карантина до ноября. Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.
"И если закрытие клубов и дискотек - это все же "плюс" во времена пандемии, то запрет въезда иностранцам, которых и так у нас в этом году практически нет, просто добьет транспортную отрасль Украины. Речь идет об авиаперевозках и международных пассажирских перевозках. А еще это минус инвестиции в нашу страну. То есть можем констатировать, что безвизу конец. Нас и так уже полгода не пускают в ЕС, а теперь тем более", - написал Смолий.
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Как сообщала Politeka, усиление карантина в Украине может поставить крест на безвизе.
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