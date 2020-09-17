Президент Беларуси Александр Лукашенко после личной встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным объявил об усилении границы с Украиной и озадачил словами о войне

Громкое заявление политик, в стране которого с момента президентских выборов в прошлом месяце не стихают масштабные протесты, сделал вечером 17 сентября на женском форуме "За Беларусь».

Лукашенко продолжает настаивать на том, что митинги в Беларуси якобы вызваны влиянием извне. На фоне этих заявлений он принял решение об усилении границы с Украиной.

«Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, половину армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с Западом. Прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», - заявил президент Беларуси.

Он также подчеркнул, что не хочет войны на территории своей страны. По его мнению, для этого украинцам нужно «остановить» своих политиков.

«Я хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!», - заявил Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси объявил, что из-за «острой ситуации» в стране проведет второй этап военных белорусско-российских учений.

«Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства», - сообщил политик.

Он также продолжает настаивать на том, что выборы президента в Беларуси прошли в соответствии с законом и он является избранным главой государства.

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