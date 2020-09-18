Бізнесмени з Австрії готові брати участь у реалізації проектів з розвитку інфраструктури Українських Карпат

Про це заявив на прес-конференції у Львові Президент України Володимир Зеленський, передає Politeka з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, мова йде про інвестування в будівництво гірськолижних курортів. За словами глави держави, ці питання він обговорив з канцлером і представниками бізнесу під час свого візиту до Австрії.

"У мене було важливе питання-це розвиток Карпат, особливо залучення інвестицій на гірськолижні курорти. Ми домовилися, що після COVID - 19 зможемо зібрати австрійський бізнес і фахівців. Я готовий навіть виділити наш літак, щоб зібрати всіх бізнесменів Австрії і зустріти в наших Карпатах, щоб показати всі перспективи", – сказав Володимир Зеленський, додавши, що Австрія щороку отримує 15 млрд євро прибутку завдяки гірськолижним курортам.

Politeka повідомляла, що Україна порушує умови меморандуму між Кабінетом Міністрів України та інвесторами у відновлювану енергетику України, що не сприяє наданню кредитних коштів НЕК "Укренерго" на підтримку ліквідності компанії.

Про це в ході конференції заявила старший банкір Департаменту енергетики ЄБРР Ольга Єрьоміна, нагадавши, що банк - один їх найбільших інвесторів в енергетику України, один з найактивніших інвесторів на ринку ВДЕ країни.

Масштабна вирубка карпатського лісу - це Прелюдія до екологічної катастрофи. Таку думку висловила співачка, переможниця Євробачення 2004 року Руслана Лижичко. Виконавиця переконана, що екологічна катастрофа в Карпатах – це біда не тільки України, а й злочин перед усією планетою.

"Вагони, повні ще живого лісу, що мчать щодня безперервним потоком. Тягачі і вантажівки, які розвозять його, випереджаючи один одного. Бензопили "чорних дроворубів" і "лісгоспів в законі", які "санітарно гладять" гірські схили і соснові хащі. Лисіючі гори і міліють потоки, Нестримні повені і пустельні вітри. Чуєте, як звучить ця какофонія хаосу і спраги? Це Прелюдія до екологічної катастрофи", – переконана Руслана.

Як повідомляла Politeka, українцям показали, що творять з лісами Карпат.

Нагадавши, український ліс продовжують вивозити ешелонами, кадри.

Також Politeka писала, що вагони під зав'язку забиті "кругляком" продовжують вивозити з України, кадри.