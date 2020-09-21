Представники влади заспокоїли українців, які живуть на окупованих територіях, з приводу застосування амністії до злочинців

Так, віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков прокоментував страхи українців, пов'язані з амністією, в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми зараз готуємо пакет законопроектів про перехідний період, в якому складовою частиною будуть закони і про перехідне правосуддя. Там ми повинні дати відповіді громадянам України, які проживають на окупованих територіях, щоб вони чітко знали, щоб не боялися повернення офіційної України на ці території", - зазначив Резніков.

Чиновник додав, що амністія в ОРДЛО не торкнеться зрадників, вбивць: "тих, хто скоїв військові злочини, геноцид проти людства". За словами Резнікова, такі особи понесуть відповідальність повною мірою відповідно до українських законів і міжнародних конвенцій.

"Тому не треба боятися слова амністія, навколо якого багато риторики і переживань. Амністія повинна бути, амністія постійно застосовується... Але, звичайно, вона не стосується військових злочинців, мародерів, психопатів тощо", - пояснив Резніков.

Раніше ми повідомляли, Україну сколихнула подія, що сталася в одній зі шкіл захопленої Макіївки Донецької області.

Так, під час візиту так званого «віце-прем'єра «ДНР» Олександра Ананченка до школи, частина випускників привітали його словами "Слава Україні!" Про це у своєму блозі повідомив Фашик Донецький.

Ананченко після цих слів змінився в обличчі та вилетів з класу, а в приміщенні запанувала гробова тиша. Наступного дня дітей та їхніх батьків викликали до "МДБ ДНР", туди ж "запросили" вчителів та директора школи для проведення з'ясувально-роз'яснювальної роботи.

Нагадавши, населений пункт на Донбасі раптово "перейшов" під контроль бойовиків: "на лінії розмежування..."

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