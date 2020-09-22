Капітан 1-го рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах висловився про повернення окупованих територій Донбасу в Україну

На його думку, українська армія може військовим шляхом звільнити окуповані РФ території Донбасу хоч завтра. Але при цьому він уточнив, що питання Донбасу складніше, ніж проблема Криму.

Про це він розповів в одному з інтерв'ю для українських ЗМІ, передає видання Обозреватель.

"Моя особиста думка: з військової точки зору ви можете взяти завтра. Ваша сьогоднішня армія - не армія 2014 року. Вона відмінно озброєна. Вона обстріляна, сильна. Там є бойовий досвід, а він нічим незамінний. Може бути, патріотизму немає, але професіоналізм є", – зазначив американський офіцер.

На його думку, українська армія не йде в наступ, оскільки після звільнення окупованої території виникне багато проблем, які неможливо вирішити військовим шляхом.

"А далі що? Ну добре, Європейський союз, Америка допоможуть відбудувати інфраструктуру, людей зайняти, а як ви будете сприймати цих людей? Вони хто у вас будуть? Повноцінні громадяни? Я ж чую на вулицях, як ставляться тут до людей з Донбасу, з Донецька і Луганська, ці некрасиві слова, які в їх відношенні використовують",- вважає Табах.

Він також висловив свою думку з приводу повернення Україні анексованого Криму, зазначивши, що це проблема вирішується простіше, ніж з Донбасом.



"Що стосується Криму... Я думаю, що Росія все-таки розвалиться-сподіваюся, до того, як Україна– і Крим теж відійде. І буде або незалежною якоюсь структурою, або прийде назад в Україну. А прийде він в Україну тільки з однієї причини: якщо в Україні буде високий рівень життя, буде мало корупції, люди будуть отримувати хороші зарплати і життя тут буде набагато краще, ніж в Криму", – резюмував Табах.

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