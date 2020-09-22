Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гарри Табах высказался о возвращении оккупированных территорий Донбасса в Украину

По его мнению, украинская армия может военным путем освободить оккупированные РФ территории Донбасса хоть завтра. Но при этом он уточнил, что вопрос Донбасса сложнее, чем проблема Крыма.

Об этом он рассказал в одном из интервью для украинских СМИ, передает издание Обозреватель.

"Мое лично мнение: с военной точки зрения вы Донбасс можете взять завтра. Ваша сегодняшняя армия – не армия 2014 года. Она отлично вооружена. Она обстрелянная, сильная. Там есть боевой опыт, а он ничем незаменим. Может быть, патриотизма нет, но профессионализм есть", – отметил американский офицер.

По его мнению, украинская армия не идет в наступление, поскольку после освобождения оккупированной территории возникнет много проблем, которые невозможно решить военным путем.

"А дальше что? Ну хорошо, Европейский союз, Америка помогут отстроить инфраструктуру, людей занять, а как вы будете воспринимать этих людей? Они кто у вас будут? Полноценные граждане? Я же слышу на улицах, как относятся здесь к людям с Донбасса, из Донецка и Луганска, эти некрасивые слова, которые в их отношении используют", – считает Табах.

Он также высказал свое мнение по поводу возвращения Украине аннексированного Крыма, отметив, что это проблема решается проще, чем с Донбассом.



"Что касается Крыма... Я думаю, что Россия все-таки развалится – надеюсь, до того, как Украина, – и Крым тоже отойдет. И будет или независимой какой-то структурой, или придет обратно в Украину. А придет он в Украину только по одной причине: если в Украине будет высокий уровень жизни, будет мало коррупции, люди будут получать хорошие зарплаты и жизнь здесь будет намного лучше, чем в Крыму", – резюмировал Табах.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.