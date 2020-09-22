Після заяви України про нечесні вибори в Білорусі країна потрапила в "чорний список" Олександра Лукашенка

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько. Він додав, що про це свідчать скандальні заяви Лукашенка, коли він звинувачував українську владу у сприянні дестабілізації ситуації в Білорусі.

Він також пояснив, що Лукашенко, найімовірніше, хотів би бачити нейтральну позицію офіційного Києва, але президент Володимир Зеленський не раз заявляв, що не підтримує насильство і втручання в політику Білорусі з боку інших країн.

Білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько вважає, що Лукашенка з такою позицією очікує міжнародний дефолт.

"Він відчуває, що програє практично по всіх міжнародних фронтах, якщо виключити Російську Федерацію, Середню Азію і Китай. Він сильно відкочує від того, що було ще півроку або рік тому. Він нервує, і немає стратегії, як на це реагувати", - зазначив Лебедько.

Політик додав, що Лукашенко не любить півтонів. Йому подобається чорно-біла ситуація, тому ті, хто його не підтримують, автоматично стають ворогами. У тому числі і Україна, яку він відніс до чорного списку.

"Да, Україна сьогодні потрапляє в чорний список Олександра Лукашенка - після Литви, Польщі, Чехії. Саме за те, що було озвучено, принаймні, за позицію Верховної Ради. Він би хотів, щоб Україна, як мінімум, зайняла якийсь політичний нейтралітет, "- резюмував експерт.

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