Голові МОЗ Максиму Степанову жорстко дісталося від президента Володимира Зеленського

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба ОПУ.

Так, глава держави зажадав від Степанова відзвітувати щодо деяких медичних закупівель.

Під час наради Зеленський поцікавився у глави профільного міністерства, чому не були закуплені апарати ШВЛ на 100 млн, яких потребують заражені китайським вірусом.

Глава держави також поцікавився, чому МОЗ майже з 3 млрд, які були виділені на забезпечення лабораторій МОЗ і закупівлю засобів індивідуального захисту, витрачено тільки 514 млн.

"Вже в жовтні будуть готові перші 120 приймальних відділень з більш ніж 200, які ми обіцяли. Відділення будуть, а техніки в них – немає", - обурився Зеленський під час селекторної наради.

Президент також додав, що в держбюджеті необхідно закласти гроші на створення сучасної біологічної лабораторії в Україні, де кращі вітчизняні вчені будуть займатися розробкою вакцин, в тому числі і від китайського вірусу.

Раніше ми розповідали, як глава МОЗ Максим Степанов обурився безвідповідальністю українців на карантині.

Так, глава Міністерства розкритикував проведення музичного фестивалю в Запоріжжі. Він не сумнівається, що цей захід може плачевно закінчитися для українців.

"У мене немає жодного питання до людей, у мене питання до організаторів. Вибачте, але це просто треш якийсь, то що ви робите. Іншого слова у мене просто немає", - сказав Степанов.

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