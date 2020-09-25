Українська влада не вирушає з епідеміологічною ситуацією в країні
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економічний експерт Юрій Атаманюк у своєму Telegram-каналі.
"Так щоб коротко. Хлопці, які самі себе назвали майстрами спорту по боротьбі з пандемією, виявилися, в черговий раз, купкою де**лів і профанів, через безграмотні і безвідповідальні дії яких знищується малий і середній бізнес", - зазначив Атаманюк.
Крім того, експерт запропонував чотири пункти, завдяки виконанню яких можна буде хоч якось врятувати ситуацію в країні.
Зірка-красуня "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук приголомшила змінами в зовнішності: "Ось це булочка!"
Якою Ані Лорак була до пластики й розлучення, в мережі спливло несподіване фото: "Де її родимки?"
"Залетіла, чи що?": Орбакайте з величезним животом запідозрили в новій вагітності
Пишногруда "наречена" Харламова подражнила полуничками, змусивши чоловіків червоніти: "Запрещенка"
- Відправити у відставку уряд Шмигаля.
- Відкрити кримінальне провадження стосовно санлікаря Ляшка та міністра фінансів Марченка.
- Забезпечити максимальне безкоштовне тестування і лікування виявлених випадків.
- Економічна програма і розвиток країни.
Нагадавши, 26 серпня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня і доповнив постанову від 22 липня: навіть у "зеленій зоні" епідемічної небезпеки заборонив діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, роботу розважальних закладів, нічних клубів і проведення дискотек.
Нагадавши, ліки в Україні продаватимуть по-новому, важливе роз'яснення МОЗ
Як повідомляла Politeka, українці проходитимуть самоізоляцію по-новому, у МОЗ розкрили деталі
Також Politeka писала, що обмеження на госпіталізацію, Степанов озвучив українцям нові правила