Як вам таке призначення?

Суддею окружного адміністративного суду Києва с Кирило Гарник



Як передає Politeka.net, про це йдеться на сайті президента України.



Гарник працює суддею вже майже 10 років, з 2011 року. Він почав кар'єру в судовій гілці влади з посади судді Полтавського окружного адміністративного суду і в 2013 році був переведений до Києва.

Одесит був призначений суддею безстроково.

Також відомо, що він намагався будувати кар'єру співака і брав участь у російському проекті "Фабрика зірок".

Такий момент з минулого новоспеченого київського судді обурив українців.

"Щось є в цьому нездорове", "когось ще це дивує?", "Великий фахівець з підбору і розстановки кадрів", "А чого співака, а не стриптизера?? Стриптизер в якості судді виглядав би краще", "клоуни з "кварталу" закінчилися? Переходимо на співаючих суддів", - писали в мережі.



