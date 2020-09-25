Суддею окружного адміністративного суду Києва с Кирило Гарник
Як передає Politeka.net, про це йдеться на сайті президента України.
Гарник працює суддею вже майже 10 років, з 2011 року. Він почав кар'єру в судовій гілці влади з посади судді Полтавського окружного адміністративного суду і в 2013 році був переведений до Києва.
Одесит був призначений суддею безстроково.
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Також відомо, що він намагався будувати кар'єру співака і брав участь у російському проекті "Фабрика зірок".
Такий момент з минулого новоспеченого київського судді обурив українців.
"Щось є в цьому нездорове", "когось ще це дивує?", "Великий фахівець з підбору і розстановки кадрів", "А чого співака, а не стриптизера?? Стриптизер в якості судді виглядав би краще", "клоуни з "кварталу" закінчилися? Переходимо на співаючих суддів", - писали в мережі.
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