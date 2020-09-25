Судьей окружного административного суда Киева стал Кирилл Гарник
Как передает Politeka.net, об этом говорится на сайте президента Украины.
Гарник работает судьей уже почти 10 лет, с 2011 года. Он начал карьеру в судебной ветви власти с должности судьи Полтавского окружного административного суда и в 2013 году был переведен в Киев.
Одессит был назначен судьей бессрочно.
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Также известно, что он пытался строить карьеру певца и участвовал в российском проекте "Фабрика звезд".
Такой момент с прошлого новоиспеченного киевского судьи возмутил украинцев.
"Что-то есть в этом нездоровое", "Кого-то еще это удивляет?", "Большой специалист по подбору и расстановке кадров", "А чего певца, а не стриптизера?? Стриптизёр в качестве судьи выглядел бы лучше", "Клоуны из "Квартала" закончились? Переходим на поющих судей", - писали в сети.
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