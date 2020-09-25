Судьей окружного административного суда Киева стал Кирилл Гарник



Как передает Politeka.net, об этом говорится на сайте президента Украины.



Гарник работает судьей уже почти 10 лет, с 2011 года. Он начал карьеру в судебной ветви власти с должности судьи Полтавского окружного административного суда и в 2013 году был переведен в Киев.

Одессит был назначен судьей бессрочно.

Также известно, что он пытался строить карьеру певца и участвовал в российском проекте "Фабрика звезд".

Такой момент с прошлого новоиспеченного киевского судьи возмутил украинцев.

"Что-то есть в этом нездоровое", "Кого-то еще это удивляет?", "Большой специалист по подбору и расстановке кадров", "А чего певца, а не стриптизера?? Стриптизёр в качестве судьи выглядел бы лучше", "Клоуны из "Квартала" закончились? Переходим на поющих судей", - писали в сети.



