Лідер політичної партії "Батьківщина" і народний депутат Юлія Тимошенко з'явилася на публіці після перемоги над "китайським" вірусом

Як передає Politeka.net, кадри першої наради зі своєю командою після хвороби вона поділилася на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп зважилася на цю зустріч після досить тривалої паузи через хворобу.

Також Тимощенко пообіцяла, що скоро з'явиться в прямому ефірі на одному з українських телеканалів.

Українці в мережі порівняли нинішнє одужання нордепа з подіями 2014 року, коли Тимошенко надзвичайно швидко оговталася і від проблем зі спиною.

"Нічого нового. Ю. в. у своєму репертуарі. Після в'язниці і коляски на лабутени, після ковіда 20 років мінус, губки бантиком, щастя так і ллється з очей. Бреше, як дихає. А головне вона впевнена, що ми віримо їй і вона з кожним разом все натхненніше бреше і бреше. Мабуть це такий вірус", "Кожна болячка - тільки в плюс! Кіно! Після інвалідки - на шпильки, після covida - хоч на подіум! Це просто "сонечко" якесь!",- писали українці в мережі.

Нагадаємо, що Тимошенко підкосив Китайський вірус: що відомо на даний момент

Також Politeka писала, що фатальний збіг: Олену Кравець з "Квартал 95" і Юлію Тимошенко наздогнала одна біда

Як повідомляла Politeka, Китайський вірус у Тимошенко підтвердився, стало відомо про її стан: "на жаль..."