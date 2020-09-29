Лідер політичної партії "Батьківщина" і народний депутат Юлія Тимошенко з'явилася на публіці після перемоги над "китайським" вірусом
Як передає Politeka.net, кадри першої наради зі своєю командою після хвороби вона поділилася на своїй сторінці в Facebook.
Нардеп зважилася на цю зустріч після досить тривалої паузи через хворобу.
Також Тимощенко пообіцяла, що скоро з'явиться в прямому ефірі на одному з українських телеканалів.
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Українці в мережі порівняли нинішнє одужання нордепа з подіями 2014 року, коли Тимошенко надзвичайно швидко оговталася і від проблем зі спиною.
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