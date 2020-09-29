Екс-президент України Петро Порошенко розповів про свою серйозну хворобу

У вівторок, 29 вересня, політик оголосив у своєму Телеграм-каналі, що у нього діагностували китайський вірус.

"Невчасно", - написав Порошенко.

Він заявив, що у зв'язку з хворобою на час відмовиться від своїх поїздок по регіонах України. Політик назвав вірус "підступним", заявивши, що з завтрашнього дня буде лікуватися вдома.

Порошенко також закликав усіх українців берегти себе в розпал пандемії.

Відзначимо, що небезпечним китайським вірусом вже встигли перехворіти багато українських політик, включаючи нинішнього президента Володимира Зеленського і його дружину, а також Юлію Тимошенко і багатьох нардепів.

Телеграм-канал "Жінка з косою" пише про те, що найближчим часом серед політиків буде популярним тренд «захворій коронавірусом і «переможи» його».

«У кулуарах вже давно подейкують, що топ політики заражаються коронавірусом, щоб не робити надалі вакцинацію. Нібито у них вже з'являються антитіла і т. д», - йдеться в публікації.

Раніше ми писали про те, що своєю недавньою заявою про оплату штрафів військових за порушення режиму припинення вогню п'ятий президент України провокує суспільство і підбиває бійців ЗСУ порушувати наказ.

Таку думку висловив військовий експерт Олексій Арестович на своїй сторінці в соцмережі.

Так, Арестович критично висловився щодо недавніх закликів Порошенка щодо Донбасу.

Як відомо, лідер партії "Європейська солідарність" запропонував створити фонд, який компенсуватиме українським військовим суми штрафів за вогонь у відповідь на обстріли окупантів на Донбасі.

Нагадавши, Порошенко розкритикували за нову заяву щодо Донбасу: "провокує і підбиває військових до...".

Як повідомляла Politeka, Порошенко відзначився дивним зверненням до українських військових.

Також Politeka писала, що дружина Порошенка вирішила навести "порядок" у Києві, українці обурюються.