Екс-президент України Петро Порошенко розповів про свою серйозну хворобу
У вівторок, 29 вересня, політик оголосив у своєму Телеграм-каналі, що у нього діагностували китайський вірус.
"Невчасно", - написав Порошенко.
Він заявив, що у зв'язку з хворобою на час відмовиться від своїх поїздок по регіонах України. Політик назвав вірус "підступним", заявивши, що з завтрашнього дня буде лікуватися вдома.
Порошенко також закликав усіх українців берегти себе в розпал пандемії.
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Відзначимо, що небезпечним китайським вірусом вже встигли перехворіти багато українських політик, включаючи нинішнього президента Володимира Зеленського і його дружину, а також Юлію Тимошенко і багатьох нардепів.
Телеграм-канал "Жінка з косою" пише про те, що найближчим часом серед політиків буде популярним тренд «захворій коронавірусом і «переможи» його».
«У кулуарах вже давно подейкують, що топ політики заражаються коронавірусом, щоб не робити надалі вакцинацію. Нібито у них вже з'являються антитіла і т. д», - йдеться в публікації.
Раніше ми писали про те, що своєю недавньою заявою про оплату штрафів військових за порушення режиму припинення вогню п'ятий президент України провокує суспільство і підбиває бійців ЗСУ порушувати наказ.
Таку думку висловив військовий експерт Олексій Арестович на своїй сторінці в соцмережі.
Так, Арестович критично висловився щодо недавніх закликів Порошенка щодо Донбасу.
Як відомо, лідер партії "Європейська солідарність" запропонував створити фонд, який компенсуватиме українським військовим суми штрафів за вогонь у відповідь на обстріли окупантів на Донбасі.
Нагадавши, Порошенко розкритикували за нову заяву щодо Донбасу: "провокує і підбиває військових до...".
Як повідомляла Politeka, Порошенко відзначився дивним зверненням до українських військових.
Також Politeka писала, що дружина Порошенка вирішила навести "порядок" у Києві, українці обурюються.