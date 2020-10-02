Цю поїздку у президента ніяк не афішували

Глава держави Володимир Зеленський в рамках робочого візиту приїхав на Буковину

Про це пише Сьогодні.

Так, українського президента засікли вчора ввечері, 1 жовтня, коли він прогулювався Чернівцями.

Під час прогулянки Чернівцями Зеленський зустрів вуличного музиканта і зупинився, щоб послухати його. Дізнавшись главу держави, хлопець трохи засмущався, але потім продовжив грати композицію.

По закінченню виступу Володимир Зеленський поплескав вуличному музиканту і залишив йому гроші.

Варто зазначити, що в офісі президента заздалегідь не афішували робочу поїздку Володимира Зеленського до Чернівецької області.

Раніше ми розповідали, як Володимир Зеленський влаштував місцевим політикам прочуханку через карантин.

Зокрема, президент назвав причину різкого збільшення кількості заражених китайським вірусом.

Зеленський позитивно оцінив перші кроки Кабінету міністрів по боротьбі з вірусом, які допомогли збити першу хвилю епідемії. Однак, за його словами, після цього почалася передвиборча місцева кампанія, яка стала причиною спалаху. Він зазначив, що місцева влада влаштувала цирк і за це поплатилися українці.

Нагадаємо, що Зеленський відчитав Фокіна за слова про відсутність битви з Росією

Як повідомляла Politeka, Зеленський звернувся до ЄС із закликом через Україну

Також Politeka писала, що Зеленський ввів українцям нове свято, з'явився офіційний указ