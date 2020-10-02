Мінські угоди потрібно виконувати або виходити з Мінського формату

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив ведучий програми "Не Добрий вечір" Ігор Лесєв.

Він підкреслив, що Мінські угоди - не хороші і не погані, тому потрібно прийняти факт, що вони є. За словами Лесєва, українці не приймали рішення про підписання цієї Угоди. Його приймала влада, яка і несе за це відповідальність.

«І влада за ці рішення, природно, несе завжди відповідальність. Відповідальність вони отримують на виборах. Це їх підсумкова юшка. Порошенко підписав Мінські угоди, а потім їх саботував. А потім були вибори, і він опинився на узбіччі. Тепер прийшов час зеленої команди. Коли вони скопом лізли у владу, вони вже всі знали про Мінськ і Донбас. Вони нам обіцяли мир і саме тому перемогли на виборах», - упевнений ведучий.

За його словами, в даний момент тільки Зеленський зі своєю командою несе відповідальність за Донбас.

"І що ж ми бачимо? А ніяких змін не відбулося. Українська сторона не денонсує Мінські угоди. Але одночасно вона відмовляється виконувати їх політичну частину", - пояснив Лесєв, зазначивши, що так це не працює.

На думку експерта, якщо Україну не влаштовує будь-яка частина угоди, потрібно виходити з Мінського формату.

"Якщо ви говорите, що немає амністії всім – тоді це теж вже не Мінськ. Не Зеленський підписував Мінські угоди. Але тепер саме Зеленський вирішує-бути їм чи не бути», - додав ведучий.

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