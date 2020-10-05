Одіозний російський політик Володимир Жириновський виступив з новим скандальним закликом до України
Зокрема, він закликав приєднати до РФ Україну, Білорусь, Вірменію та Азербайджан. Таку пропагандистську заяву політик зробив в ефірі радіо Комсомольська правда.
Жириновський заявляє, що таким чином країни нібито повернуться туди, де вони належать - "додому".
"Треба вимагати, наполягати, набрати туди інших послів і сказати, що у разі загострення великої війни ми Вам допомогти не зможемо. І ви загинете"– сказав політик.
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При цьому він додав загрозу нібито в іншому випадку країни "роздеруть на частини".
Пропагандист заявив, що Білорусь "заберуть поляки і литовці", Україну "роздербанять німці, румуни та інші сусіди". Про військову агресію РФ в Україні Жириновський очікувано не згадав.
"Від вас пір'я одні залишаться. Негайно в Росію! Негайно додому!"- сказав лідер ЛДПР.
До всього іншого, він запропонував відправити російську армію на території цих держав, а також змусити турецькі війська відійти на тисячу кілометрів від кордонів Вірменії та Азербайджану.
"Те ж саме на заході – Прибалтика та інші режими. На тисячу кілометрів! Не можете, тоді ми допоможемо іншим, які Ваші столиці перетворять на купу попелу і так далі", – пригрозив він.
Нагадаємо, що Жириновський розмріявся почути російську мову в усьому світі.
Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних усіх бід Росії в Україні і поплатився.
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