Одіозний російський політик Володимир Жириновський виступив з новим скандальним закликом до України

Зокрема, він закликав приєднати до РФ Україну, Білорусь, Вірменію та Азербайджан. Таку пропагандистську заяву політик зробив в ефірі радіо Комсомольська правда.

Жириновський заявляє, що таким чином країни нібито повернуться туди, де вони належать - "додому".

"Треба вимагати, наполягати, набрати туди інших послів і сказати, що у разі загострення великої війни ми Вам допомогти не зможемо. І ви загинете"– сказав політик.

При цьому він додав загрозу нібито в іншому випадку країни "роздеруть на частини".

Пропагандист заявив, що Білорусь "заберуть поляки і литовці", Україну "роздербанять німці, румуни та інші сусіди". Про військову агресію РФ в Україні Жириновський очікувано не згадав.

"Від вас пір'я одні залишаться. Негайно в Росію! Негайно додому!"- сказав лідер ЛДПР.

До всього іншого, він запропонував відправити російську армію на території цих держав, а також змусити турецькі війська відійти на тисячу кілометрів від кордонів Вірменії та Азербайджану.

"Те ж саме на заході – Прибалтика та інші режими. На тисячу кілометрів! Не можете, тоді ми допоможемо іншим, які Ваші столиці перетворять на купу попелу і так далі", – пригрозив він.

Нагадаємо, що Жириновський розмріявся почути російську мову в усьому світі.

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