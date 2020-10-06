Росія більше не приховує своїх намірів

Президент Росії Володимир Путін зробив несподівану заяву, яка стосується України

Зокрема, президент Росії несподівано заявив, що Росія готова до зняття санкцій проти України. Причиною такого кроку нібито послужила жалість до українців.

Його слова цитує видання "РИА Новости". Варто відзначити, що мова йде не про всі санкції, а лише про ті, які Росія ввела проти українських промисловців.

"У мене серце болить за них - за робітників України, але РФ ввела санкції у відповідь на дії Києва. Росія готова, щоб санкції проти України були зняті, готуватися до цього потрібно", – заявив президент Росії.

Путін також додав, що Росія всіляко готова "сприяти" відновленню дружніх відносин з Україною. Правда поки незрозуміло, як Росія зібралася це робити після війни на Донбасі та анексії Криму.

"Ми всіляко зі свого боку готові сприяти відновленню російсько-українських відносин. Ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб ці відносини відновлювалися", – резюмував Путін.

Також раніше повідомлялося, що уКремлі всерйоз злякалися через бажання ЄС скоротити частку імпорту російських товарів і ввести нові санкції.

Дійшло до того, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився на санкції ЄС проти Росії і пригрозив Європі заявивши, що "Росія не залишить без уваги" нові обмеження.

Нагадаємо, у Європі знайшли заміну "Північному потоку-2", в російському газі немає потреби.

Як писала Politeka, Лукашенко та Путін готують відповідь Європі на санкції проти Білорусі.

Також Politeka повідомляла, що у США заговорили про нищівний удар по економіці РФ, країна на межі ізоляції.