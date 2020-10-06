Кулеба сказав, що Україна б не стала заперечувати

Україна готова дати згоду на відкриття військової бази Великобританії на своїй території

Як передає Politeka, про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ВВС.

Так, за словами глави МЗС, Україна готова дати згоду на створення військової бази Великобританії. Вона могла б бути розташована в Миколаївській області.

Кулеба наголосив, що українська сторона виступає за більш тісну співпрацю з британськими військовими і розглядає можливість розміщення британських десантників на своїй території.

"Якщо вони там (в Миколаївській області) десантуються і залишаться, ми теж не будемо заперечувати. З першого дня російської агресії Британія була поруч і надавала практичну підтримку, і не тільки у військовому плані", - сказав Кулеба.

Також він підкреслив, що Київ і Лондон серйозно співпрацюють з багатьох питань. Британія проводить кропітку роботу незалежно від того, що Лондон не присутній в переговорній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.

За словами Кулеба, під час візиту президента України Володимира Зеленського 7 та 8 жовтня у Великобританію планується підписати угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між нашими країнами.

"Документ дуже великий, комплексний, по суті це нова рамка наших взаємовідносин. По-друге, будемо дуже серйозно говорити про співробітництво в безпековому секторі", - пояснив Кулеба.

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