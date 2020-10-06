Президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту Україна-ЄС поставив крапку в питанні можливого скасування безвізового режиму для нашої країни
6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна - Європейський Союз, в якому взяли участь президент України Володимир Зеленський і президент Європейської Ради Шарль Мішель.
За його підсумками український глава держави розповів, що ЄС позитивно оцінює кроки Києва до миру на Донбасу і закликає Росії виконувати Мінські угоди.
Крім того, Зеленський прокоментував тему, яка останнім часом регулярно спливала в українських ЗМІ: нібито з'явилася загроза дії безвізу. Так, президент запевнив, що українці зможуть продовжувати їздити в Європу без оформлення віз як тільки відкриються кордони.
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"Ми отримали запевнення в тому, що безвізовому режиму нічого не загрожує і він буде відновлений після пандемії", - підкреслив Зеленський.
Ця позиція ЄС підтверджується в спільній заяві за підсумками саміту. Так, у документі обидві сторони вітали продовження успішної імплементації безвізового режиму для українців.
"Ми з нетерпінням чекаємо відновлення звичних можливостей для подорожей наших громадян, як тільки це дозволять епідемічні умови", - йдеться в заяві.
Також раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, яка доля очікує безвізовий режим для України. Зокрема, він запевнив, що безвізовому режиму України з Європейським союзом нічого не загрожує.
Нагадаємо, Зеленський розповів, чим можна стримати Росію:"Нам потрібен вільний і чесний доступ".
Як повідомляла Politeka, Зеленський звернувся до ЄС із закликом через Україну: "хочемо говорити про розширення".
Також Politeka писала, що Зеленський видав плани з порятунку безвізу для України, з'явилася заява: "по-іншому не може бути".