Президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту Україна-ЄС поставив крапку в питанні можливого скасування безвізового режиму для нашої країни

6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна - Європейський Союз, в якому взяли участь президент України Володимир Зеленський і президент Європейської Ради Шарль Мішель.

За його підсумками український глава держави розповів, що ЄС позитивно оцінює кроки Києва до миру на Донбасу і закликає Росії виконувати Мінські угоди.

Крім того, Зеленський прокоментував тему, яка останнім часом регулярно спливала в українських ЗМІ: нібито з'явилася загроза дії безвізу. Так, президент запевнив, що українці зможуть продовжувати їздити в Європу без оформлення віз як тільки відкриються кордони.

"Ми отримали запевнення в тому, що безвізовому режиму нічого не загрожує і він буде відновлений після пандемії", - підкреслив Зеленський.

Ця позиція ЄС підтверджується в спільній заяві за підсумками саміту. Так, у документі обидві сторони вітали продовження успішної імплементації безвізового режиму для українців.

"Ми з нетерпінням чекаємо відновлення звичних можливостей для подорожей наших громадян, як тільки це дозволять епідемічні умови", - йдеться в заяві.

Також раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, яка доля очікує безвізовий режим для України. Зокрема, він запевнив, що безвізовому режиму України з Європейським союзом нічого не загрожує.

Нагадаємо, Зеленський розповів, чим можна стримати Росію:"Нам потрібен вільний і чесний доступ".

Як повідомляла Politeka, Зеленський звернувся до ЄС із закликом через Україну: "хочемо говорити про розширення".

Також Politeka писала, що Зеленський видав плани з порятунку безвізу для України, з'явилася заява: "по-іншому не може бути".