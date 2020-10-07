Юрий Аристов неприметный депутат Верховного Совета, который в отличии от своих скандальных коллег предпочитает не светиться, а тихо лоббировать свои интересы и зарабатывать миллионы, при этом уворачиваться от уплаты налогов и монополизировать рынки, благодаря своей власти и мандату депутата
Об этом сообщают "Известия".
Так, по данным аналитического портала Слово и Дело, народный депутат Аристов, он же ресторатор и крупный предприниматель, является бенефициаром и основателем более чем 20 компаний, которые ежегодно приносят ему круглую сумму, о которой, кстати, господин Аристов предпочитает молчать.
Об этом свидетельствует отсутствие декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера Юрия Аристова на сайте НАПК. Не желает слуга украинского народа распространяться о своих “доходах”.
Но, несложно представить, о каких суммах идет речь, ведь данные о компаниях, которые приносят ему миллионы, можно легко найти на сайте аналитической системы YouControl.
Ольга Бузова без ліфчика епічно зганьбилася перед публікою: "Підлизнула так підлизнула"
Російська Кардашьян показала неосяжні кулі, прикрившись тільки руками: "Як свіже яблучко"
Остапчука, який скасував весілля, відвезли на "швидкій" з температурою під 40: "Рентген показав..."
Термінова госпіталізація Кіркорова, стало відомо про стан співака: "Є ризик, що..."
Стоит отметить, что получение мандата народного депутата не заставило Аристова отказаться от предпринимательской деятельности. Поэтому основной доход политику приносит торговля рыбой, а парламент для него - не более чем увлечение. Правда это хобби бизнесмена оплачивается за налоги украинцев, которые он не платит. Такой себе “рыболов” местного разлива. Рыбку скушать любит, а вот ловить заставляет всех вокруг. О том, как работают его компании и зачем Аристову более 10 компаний по оптовой и розничной торговли рыбой понять легко даже школьнику. Благодаря своему влиянию и друзьям, Юрий Юрьевич забрал себе львиную долю рынка и стал монополистом по поставке продуктов питания, а также переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков.
Кроме того, Юрий Юрьевич Аристов без зазрения совести ведет совместный бизнес с гражданином Российской Федерации - Патоковым Владимиров Викторовичем. И пока Украина борется на востоке за свою территорию, а украинские солдаты гибнут за будущее наших детей, Аристов с Патоковым занимаются операциями с недвижимым имуществом и выводят миллионыы в оффшоры для своих детей. Примечательно, что компания была зарегистрирована в 2015 году, когда конфликт с Россией уже был в самом разгаре.
В новой работе на посту народного депутата, Аристова тоже интересуют только деньги. Если внимательно изучить его законодательную деятельность, более 90% инициатив связаны с Законом Украины про бюджет. Но вот проследить за своевременной уплатой налогов своими компаниями у депутата не хватает времени.
Поэтому возникает вопрос: как человек, у которого компании не платят налоги в казну, ведет совместный бизнес с русским нефтемагнатом, может возглавлять Комитет по вопросам бюджета в Верховной Раде Украины? На какие нужды депутат Аристов будет распределять государственные деньги и чьи интересы будет лоббировать? Украины или России? Свои или украинцев? Ответ очевиден.