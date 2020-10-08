Голосування на місцевих виборах може спровокувати різке зростання захворюваності коронавірусною інфекцією

Президент України Володимир Зеленський вважає, що місцеві вибори вплинули на зростання інфікованих коронавірусом в Україні

Про це він заявив під час візиту в Тернопільську область.

"Я вважаю, що якби не місцеві вибори, і кажу вам відверто, захворювань би у нас було менше", - заявив Зеленський.

Додамо, станом на четвер, 8 жовтня, в Україні зафіксовано 5397 нових випадків зараження китайським вірусом

Тобто, сьогодні вранці зафіксовано антирекорд за весь час з початку пандемії, інформує Politeka з посиланням на Систему моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБОУ.

Всього з початку пандемії зафіксували 244734 випадки захворювання, хворіють на сьогоднішній день – 131811 українців. З початку пандемії від китайського вірусу померли 4690 осіб, одужали – 108233 українців.

Нагадаємо, станом на понеділок, 5 жовтня, в Україні захворіли 3 774 осіб (добою раніше – 4 140). Останній раз про менше чотирьох тисяч інфікованих за добу повідомлялося 29 вересня. За добу померли 33 хворих вірусом (добою раніше – 44), одужали 1 145 пацієнтів (1 370). За весь час епідемії в Україні зафіксували 230 236 хворих, 4 430 померлих і 101 252 одужали.

Станом на вівторок, 6 жовтня, в Україні захворіли коронавірусом 4 348 осіб, на 7 жовтня – 4753 особи, з них – 219 дітей та 251 медпрацівник.

Місцеві вибори, які, як відомо, відбудуться 25 Жовтня, можуть спровокувати різкий стрибок захворюваності, адже українці масово зберуться на виборчих дільницях, попереджає Сьогодні.

Так, інфекціоніст Інна Андрусович каже, що сплеск захворюваності, що спостерігається зараз, – результат очної роботи шкіл і вузів.

"Велика частина випадків-зараження від дітей. Плюс в університети приїхали студенти з різних регіонів, у тому числі із західних областей", – стверджує вона.

Медик вважає, що посилювати карантин необхідно: коли всі відвідують школи та університети, діти і студенти приносять вірус додому і заражають рідних.

У свою чергу, епідеміолог Людмила Мухарська зазначає, що в Україні неоднорідна захворюваність по регіонах і необхідно це враховувати.

"Чи може в конкретному регіоні надаватися достатнього рівня медична допомога. Скільки ліжок є, скільки обладнано киснем, скільки є відділень інтенсивної терапії і скільки є реанімаційних ліжок. Крім того треба враховувати ситуацію з тестуванням", – сказала вона, запропонувавши вводити карантин в залежності від конкретного регіону.

Голова Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 НАН України Ігор Бровченко зазначає, що в Україні епідемія стабільно інтенсивно розвивається з початку серпня.

"Щотижня в країні стабільний приріст і є причини тільки для посилення розвитку епідемії. До колективного імунітету нам дуже далеко. За офіційними даними, у нас перехворіли піввідсотка країни. Але лікарні заповнюються набагато швидше. По Києву якщо динаміка збережеться, то місць у лікарнях вистачить на кілька тижнів максимум", – заявляє він.

Тому, стверджує фахівець, є необхідність перегляду критеріїв включення регіонів в"червону зону".

"Посилювати обмеження там, де швидко заповнюються ліжка в лікарнях. Після виборів ситуація може стати неконтрольованою. Але ситуація вже зараз вимагає дій", - попереджає Бровченко.

У разі якщо більше 50% території України буде в "червоній" зоні поширення коронавірусу, місцеві вибори 2020 року можуть перенести. Про це каже головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі»Україна 24".

"Якщо 50% території буде в "червоній" зоні, то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, у тому числі і виборів", – сказав він.

За його словами, більш точні прогнози про проведення місцевих виборів в Україні можна буде робити на початку жовтня цього року.

Ляшко додав, що Україна спирається на досвід Польщі. Там перенесли президентські вибори через пандемію коронавірусу. Пізніше Нова Зеландія перенесла парламентські вибори з тієї ж причини.

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