Звинувачення росіян "у всіх нещастях" України заважає досягненню миру на Донбасі

Таку заяву зробив глава ОП Андрій Єрмак, передає "Обозреватель".

За його словами, в цьому полягає стратегія України в переговорах з РФ.



"Наша стратегія полягає не в тому, щоб виходити в телеефір і звинувачувати росіян у всіх наших нещастях. Оскільки, чесно кажучи, це не дуже допомагає рятувати життя українців на передовій", — зазначив Єрмак.

Також він підкреслив, що українська сторона повинна використовувати всілякі методи для "зняття напруги".



"Дійсно, сьогодні в Україні йде війна і нам дуже важливо бути обережними, і врівноваженими, щоб в реальному житті просувати інтереси України, використовувати всілякі майданчики для переговорів, знижувати напругу. Все це робиться для того, щоб рятувати життя наших людей", - пояснив він.

Раніше в Міністерстві оборони України повідомили, що бойовики на Донбасі активно працюють над боєздатністю своїх підрозділів.

Розвідка інформує, що російські окупаційні війська на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність з'єднань і частин своїх першого (Донецьк) і другого (Луганськ) армійських корпусів, приводячи війська в повну бойову готовність.

Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти із зарплатами для шахтарів.