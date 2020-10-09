Звинувачення росіян "у всіх нещастях" України заважає досягненню миру на Донбасі

Таку заяву зробив глава ОП Андрій Єрмак, передає "Обозреватель".

За його словами, в цьому полягає стратегія України в переговорах з РФ.

"Наша стратегія полягає не в тому, щоб виходити в телеефір і звинувачувати росіян у всіх наших нещастях. Оскільки, чесно кажучи, це не дуже допомагає рятувати життя українців на передовій", — зазначив Єрмак.

Андрій Єрмак

Також він підкреслив, що українська сторона повинна використовувати всілякі методи для "зняття напруги".

"Дійсно, сьогодні в Україні йде війна і нам дуже важливо бути обережними, і врівноваженими, щоб в реальному житті просувати інтереси України, використовувати всілякі майданчики для переговорів, знижувати напругу. Все це робиться для того, щоб рятувати життя наших людей", - пояснив він.

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Раніше в Міністерстві оборони України повідомили, що бойовики на Донбасі активно працюють над боєздатністю своїх підрозділів.

война на донбассе, разруха, руины

Розвідка інформує, що російські окупаційні війська на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність з'єднань і частин своїх першого (Донецьк) і другого (Луганськ) армійських корпусів, приводячи війська в повну бойову готовність.

Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти із зарплатами для шахтарів.