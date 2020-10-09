Обвинение россиян «во всех несчастьях» Украины мешает достижению мира на Донбассе

Такое заявление сделал глава ОП Андрей Ермак, передает "Обозреватель".

По его словам, в этом заключается стратегия Украины в переговорах с РФ.



"Наша стратегия заключается не в том, чтобы выходить в телеэфир и обвинять россиян во всех наших несчастьях. Поскольку, честно говоря, это не очень помогает спасать жизни украинцев на передовой", — отметил Ермак.

Также он подчеркнул, что украинская сторона должна использовать всевозможные методы для "снятия напряжения".



"Действительно, сегодня в Украине идет война и нам очень важно быть осторожными, и уравновешенными, чтобы в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать всевозможные площадки для переговоров, снижать напряжение. Все это делается для того, чтобы спасать жизни наших людей", - пояснил он.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что боевики на Донбассе активно работают над боеспособностью своих подразделений.

Разведка информирует, что российские оккупационные войска на Донбассе продолжают наращивать боеспособность соединений и частей своих первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов, приводя войска в полную боевую готовность.

Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.