Обвинение россиян «во всех несчастьях» Украины мешает достижению мира на Донбассе
Такое заявление сделал глава ОП Андрей Ермак, передает "Обозреватель".
По его словам, в этом заключается стратегия Украины в переговорах с РФ.
"Наша стратегия заключается не в том, чтобы выходить в телеэфир и обвинять россиян во всех наших несчастьях. Поскольку, честно говоря, это не очень помогает спасать жизни украинцев на передовой", — отметил Ермак.
Также он подчеркнул, что украинская сторона должна использовать всевозможные методы для "снятия напряжения".
"Действительно, сегодня в Украине идет война и нам очень важно быть осторожными, и уравновешенными, чтобы в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать всевозможные площадки для переговоров, снижать напряжение. Все это делается для того, чтобы спасать жизни наших людей", - пояснил он.
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Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что боевики на Донбассе активно работают над боеспособностью своих подразделений.
Разведка информирует, что российские оккупационные войска на Донбассе продолжают наращивать боеспособность соединений и частей своих первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов, приводя войска в полную боевую готовность.
Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.