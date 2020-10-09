Обвинение россиян «во всех несчастьях» Украины мешает достижению мира на Донбассе

Такое заявление сделал глава ОП Андрей Ермак, передает "Обозреватель".

По его словам, в этом заключается стратегия Украины в переговорах с РФ.

"Наша стратегия заключается не в том, чтобы выходить в телеэфир и обвинять россиян во всех наших несчастьях. Поскольку, честно говоря, это не очень помогает спасать жизни украинцев на передовой", — отметил Ермак.

Андрей Ермак

Также он подчеркнул, что украинская сторона должна использовать всевозможные методы для "снятия напряжения".

"Действительно, сегодня в Украине идет война и нам очень важно быть осторожными, и уравновешенными, чтобы в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать всевозможные площадки для переговоров, снижать напряжение. Все это делается для того, чтобы спасать жизни наших людей", - пояснил он.

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Ранее в  Министерстве обороны Украины сообщили, что боевики на Донбассе активно работают над боеспособностью своих подразделений.

война на донбассе, разруха, руины

Разведка информирует, что российские оккупационные войска на Донбассе продолжают наращивать боеспособность соединений и частей своих первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов, приводя войска в полную боевую готовность.

Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.