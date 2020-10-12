Український співак Віктор Павлік спантеличив українців повідомленням

Так, на особистій сторінці у Facebook Павлик написав, що "планує піти зі сцени в політику" і розмістив зображення, що нагадує банер з передвиборчою агітацією.

У ньому зазначено, що він нібито балотується в депутати Дніпропетровської обласної ради на місцевих виборах 2020 від партії "Слуга народу" Володимира Зеленського.

При цьому він неоднозначно підписав свою публікацію, через що в коментарях розігралися суперечки про те, чи варто співакові йти в політику.

Багато користувачів засудили Павлика за "політичні амбіції". Деякі висловилися, що розчарувалися в ньому, як у виконавця і не будуть підтримувати на виборах, а інші його підтримали.

"Вітя... Вітя...", "Підтримую твоє рішення, удачі тобі", " Люкс! Прекрасний вибір", "який сором", "звичайно, смішно, адже всі в це вірять", "Щасти Вам, може пощастить", "Все - це мій кандидат".

Через деякий час пост був видалений, а Павлик опублікував новий в якому зазначив, що попереднє повідомлення було лише жартом і він не збирається йти в політику.

"Так, ну жарти жартами, а тут це вже серйозно!!!!", - з іронією підписав він пост.

Крім того він відповів на деякі коментарі і зазначив, що це жарт, і навіть дещо здивувався, що користувачі соцмережі повірили в справжність повідомлення.

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