Подорожчання продуктів у Житомирській області фіксують уже і в супермаркетах — лише за місяць помітно зросли ціни на курячі яйця, свинину та соняшникову олію. Politeka зібрала реальні цифри з моніторингу цін станом на 15 вересня 2026 року.

Подорожчання продуктів у Житомирській області на початку осені помітне вже на цінниках — лише за місяць відчутно додали в ціні курячі яйця, свинина та соняшникова олія. Про це свідчать дані моніторингу цін порталу Мінфін, оновлені 15 вересня 2026 року.

Як змінилися ціни на яйця

Найпомітніше подорожчали курячі яйця. Ще у серпні 2026 року середня ціна десятка яєць «Квочка» категорії С1 становила 57,12 гривні, а станом на середину вересня вона сягнула 69,55 гривні — плюс близько 12 гривень за місяць. У Auchan такий десяток продають за 62,90 гривні, а в Novus — уже за 76,19 гривні.

Яйця «Ясенсвіт» С1 подорожчали з 59,49 до 74,75 гривні за десяток, а упаковка з 18 штук — зі 106,95 до 129 гривень.

Що відбувається з цінами на свинину

Свинина теж додала в ціні, хоча й не так різко. Свинячий ошийок за місяць подорожчав зі 314,38 до 349,92 гривні за кілограм, грудинка — з 205,75 до 214,15 гривні, підчеревина — зі 218,14 до 234,97 гривні. Найдорожча позиція — ошийок у Megamarket, де кілограм коштує 379 гривень. Лопатка, навпаки, трохи подешевшала: 218,37 гривні за кілограм проти 222,67 гривні в серпні.

Соняшникова олія: скільки коштує зараз

Олія дорожчає повільно, але стабільно. Пляшка рафінованої «Олейни» об'ємом 850 мл тепер коштує в середньому 107,30 гривні проти 100,68 гривні в серпні. «Щедрий Дар» подорожчав зі 100,07 до 102,83 гривні. У Auchan «Олейну» продають по 109,40 гривні, а найдешевша вона в Novus — 99,99 гривні.

Чому зростають ціни та що робити покупцям

Наведені цифри — це середній моніторинг по великих мережах Auchan, Novus, Megamarket та Metro, тож у конкретному магазині Житомирської області вартість може трохи відрізнятися. Подорожчання продуктів у Житомирській області варто враховувати, плануючи бюджет на місяць: перед покупкою радять порівнювати цінники різних мереж і стежити за акційними пропозиціями.

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